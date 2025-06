Ao Ashi si conclude ma l’autore ha già un nuovo manga in arrivo nel 2026

Yūgo Kobayashi è pronto a voltare pagina dopo anni di storie intense e appassionanti. Ao Ashi sta per concludersi con il volume 40, in arrivo il 29 agosto 2025: una chiusura importante per un racconto che ha saputo coinvolgere migliaia di lettori passo dopo passo. Ma il viaggio dell’autore non si ferma qui. Nella primavera del 2026 tornerà con una nuova serie, sempre sulle pagine di Weekly Big Comic Spirits.

Un punto d’arrivo e una nuova partenza

Concepito da Naohiko Ueno, Ao Ashi è stato molto più di un semplice manga sportivo. Ha saputo raccontare sogni, fallimenti e crescita personale con un linguaggio diretto, capace di coinvolgere anche chi di calcio sapeva poco o nulla. Il protagonista, con le sue insicurezze e ambizioni, è riuscito a far immedesimare lettori di ogni età, rendendo ogni partita una metafora della vita. L’adattamento anime ne ha consolidato il successo, rendendolo uno dei titoli di riferimento del genere. Chiudere una serie così amata è una scelta coraggiosa, ma anche il segno che Kobayashi è pronto a una nuova sfida.

Tante domande, poche certezze

Del nuovo manga non si conoscono ancora né il titolo né il tema. Ma la scelta di restare su Weekly Big Comic Spirits, rivista nota per storie mature e dal taglio realistico, lascia immaginare un progetto narrativo profondo, magari diverso dallo sport. Resterà nel solco della sua opera precedente o sorprenderà tutti con un cambio netto di rotta? L’attesa cresce.

Il pubblico è già in allerta

L’annuncio, con così largo anticipo, dimostra quanto il nome di Kobayashi sia diventato una garanzia. I fan, pur dispiaciuti per la fine di Ao Ashi, si preparano a seguire questa nuova avventura. Con una reputazione costruita su passione, tecnica e cura per i dettagli, l’autore ha tutte le carte in regola per lasciare il segno ancora una volta.