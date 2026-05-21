Berserk è pronto a tornare: ufficiale la data del capitolo 384

Se fate parte della gigantesca schiera di lettori che segue col fiato sospeso il viaggio di Guts, l’attesa sta per finire e c’è finalmente un punto di partenza preciso. C’è l’annuncio ufficiale, Berserk tornerà il prossimo 15 giugno con l’atteso capitolo 384. Ormai lo sappiamo bene, ogni singola volta che questa serie si affaccia di nuovo sulle pagine di una rivista si scatena un vero e proprio terremoto nel mondo dei manga. La storia tormentata dell’opera, segnata negli anni da pause lunghissime e soprattutto dalla dolorosa scomparsa del maestro Kentaro Miura, rende ogni nuovo appuntamento un evento di portata globale che gli appassionati aspettano con una trepidazione pazzesca, pronti ad analizzare ogni singola tavola fin nei minimi dettagli.

Il cammino della serie prosegue grazie all’incredibile lavoro di squadra svolto dai ragazzi di Studio Gaga e sotto la supervisione attenta di Kouji Mori, l’amico storico di Miura a cui l’autore stesso aveva confidato il finale della sua opera monumentale prima di lasciarci. Il supporto del pubblico verso questo team è totale e incondizionato, proprio perché tutti riconoscono l’enorme sforzo e l’amore che ci stanno mettendo per portare avanti la visione originale del creatore del manga, senza snaturarla in alcun modo. Per chi legge questa storia da anni, vedere nuovi capitoli pubblicati regolarmente ha ancora un sapore quasi surreale, ma l’emozione della lettura resta sempre la stessa del primo giorno.

Le speculazioni sul web sono già partite alla grandissima tra teorie e ipotesi sui vari forum di discussione. Dopo gli ultimi clamorosi risvolti narrativi e l’altissimo livello di tensione raggiunto negli scorsi mesi, il capitolo 384 promette di aggiungere un altro tassello fondamentale a una delle trame dark fantasy più influenti, cupe e complesse di sempre. Non ci resta che attendere metà giugno per scoprire cosa succederà e per goderci l’ennesimo capitolo di un’opera straordinaria che ha cambiato per sempre la storia dei manga.