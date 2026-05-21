Omae, Tanuki ni Narane ka: annunciato l’adattamento anime del manga di Nagawa

È stato annunciato l’adattamento anime di Omae, Tanuki ni Naranee ka? (“Vorresti diventare un tanuki?”), il manga di Tomo Nagawa che dal 2020 conquista i lettori giapponesi con la sua miscela di soprannaturale, tenerezza e riflessioni sulla quotidianità. Il progetto ha aperto il proprio sito ufficiale e il profilo X, svelando lo staff, un teaser visual e un primo trailer.

Alla regia troviamo Jun Kamiya, conosciuto per aver diretto la prima stagione di Kingdom e Let’s Make a Mug Too. La sceneggiatura e la series composition sono affidate a Masaki Wachi (Kingdom), il character design a Kokoro Takemoto (che aveva curato la direzione dell’animazione proprio in Let’s Make a Mug Too). Le musiche sono di Minako Seki, nota per il suo lavoro sulle prime due stagioni di Kingdom. La produzione è nelle mani di Nippon Animation (noto per il primo adattamento di Hunter x Hunter, Future Boy Conan e World Masterpiece Theater). Infine, la produzione esecutiva è gestita da Happinet. Al momento non è stata comunicata una data di messa in onda.

Il manga racconta la storia di Koganemaru, un tanuki della montagna dotato del potere della trasformazione. Ogni giorno scende in città con un unico obiettivo: trovare esseri umani in difficoltà e proporre loro un’offerta insolita: “Ehi, non ti va di diventare un tanuki?”. Una domanda assurda, eppure dietro quella proposta apparentemente comica si nasconde qualcosa di molto più profondo. Un impiegato esausto, un host dal pessimo carattere, un bullo in conflitto con i propri genitori sono le persone che Koganemaru avvicina. Esse sono tutte ad un passo dal cedere sotto il peso delle proprie vite. Trasformandosi temporaneamente in tanuki e abbandonando la prospettiva umana, questi personaggi riescono a guardare i propri problemi da un punto di vista nuovo, riscoprendo ciò che avevano perso di vista.

Nagawa ha iniziato a pubblicare la serie su pixiv e su X nell’agosto 2020, prima che Comic POOL iniziasse la serializzazione ufficiale nell’aprile 2021. L’editore Ichijinsha ha finora pubblicato nove volumi tankobon, con il decimo uscito proprio oggi, il 25 maggio 2026. Inoltre, la serie ha ricevuto riconoscimenti importanti nel panorama dei web manga giapponesi: quinto posto nella categoria web dei Next Manga Awards 2023 e sesto posto nelle Web Manga General Elections 2023 organizzate da pixiv. Infine segnaliamo che, al momento, il manga non ha un’edizione italiana.