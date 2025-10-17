Hunter x Hunter compie 26 anni: l’anime che ha segnato una generazione

Il tempo vola, ma alcune serie restano indelebili. Era il 16 ottobre 1999 quando Hunter x Hunter arrivava per la prima volta in TV in Giappone. Sono passati 26 anni, ma chi è cresciuto con Gon, Killua, Kurapika e Leorio non ha mai davvero smesso di amarli. È una di quelle serie che restano con te, anche dopo tanto tempo, come una parte dell’infanzia che non si dimentica.

Lo storico anime prodotto da Nippon Animation copriva solo una parte del manga, ma bastò per conquistare un’intera generazione. Aveva quel fascino tutto suo, tipico degli anni ’90: un ritmo più lento, un tono malinconico e una colonna sonora che ancora oggi mette i brividi. Chi lo ha visto all’epoca ricorda bene le prove dell’Hunter Exam, il primo scontro con Hisoka e quella magia d’avventura che pochi anime riescono a ricreare.

Anche se nel 2011 è arrivata una nuova versione più fedele al manga, il vecchio Hunter x Hunter resta speciale per tanti fan, proprio per il suo stile e per l’anima che trasmetteva. Per molti, rappresenta l’anime che ha fatto scoprire il mondo di Hunter x Hunter, con il suo equilibrio tra innocenza, pericolo e crescita personale. In un periodo in cui gli anime venivano ancora scoperti su VHS o nelle prime trasmissioni televisive italiane, Hunter x Hunter seppe distinguersi per la profondità dei suoi temi e la caratterizzazione dei personaggi.

Oggi, i fan celebrano questo anniversario con post, fanart e ricordi condivisi online, rendendo omaggio a un’opera che ha segnato un’epoca. E chissà, con il manga che lentamente continua la sua corsa, l’universo di Hunter x Hunter potrebbe riservare ancora nuove sorprese.

Un anniversario così importante è l’occasione perfetta per riguardare la serie originale e lasciarsi trasportare ancora una volta in quel mondo di avventure, amicizia e coraggio che ha fatto innamorare milioni di persone.