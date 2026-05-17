Omniscient Reader: l’anime potrebbe arrivare nel 2027

Se seguite il mondo dei webtoon e delle web novel, sapete bene che il nome Omniscient Reader’s Viewpoint non ha bisogno di troppe presentazioni. Parliamo di un’opera che ha ridefinito il genere e che i fan sognano di vedere animata da anni. Finalmente sembra esserci una luce in fondo al tunnel: secondo alcune indiscrezioni trapelate dalla piattaforma Bookwalker, l’adattamento anime dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2027.

La notizia non è ancora ufficiale al 100% e, come accade spesso in questi casi, è sempre meglio aspettare una conferma definitiva dagli studi di produzione. Eppure, l’attesa è già alle stelle. D’altronde parliamo di un titolo nato dalla penna di singNsong e poi trasformato in un manhwa visivamente pazzesco da Redice Studio, lo stesso team che, insieme a Dubu, ha curato il successo mondiale di Solo Leveling, con i disegni di Sleepy-C.

Ma perché c’è tutto questo hype? La storia è una delle più originali degli ultimi anni. Il protagonista è Kim Dokja, un impiegato comune la cui unica passione è leggere una lunghissima web novel intitolata “Tre modi per sopravvivere in un mondo in rovina”. La scrive un misterioso autore, tls123 (un nickname che sembra uscito da un errore di battitura sulla tastiera), e Kim è l’unico lettore che è riuscito ad arrivare all’ultimo capitolo dopo dieci anni.

Il colpo di scena arriva quando il mondo reale si trasforma improvvisamente in quello del romanzo. Mentre l’umanità cade nel caos, Kim Dokja si ritrova a essere l’unico a conoscere già il destino di tutti. La sua conoscenza della trama diventa la sua unica arma per sopravvivere in una realtà brutale, dove ogni scelta può cambiare il corso degli eventi. Se le tempistiche del 2027 venissero confermate, ci aspetta un viaggio incredibile tra scenari apocalittici e strategie brillanti. Non ci resta che incrociare le dita.