Planet Manga annuncia le novità 2026 da Lucca Comics & Games 2025

Il Keynote di Planet Manga ha regalato ai fan una valanga di novità in arrivo nel 2026, tra grandi ritorni e nuove storie destinate a lasciare il segno. Cinque nuovi titoli, ognuno con uno stile e un’anima ben distinti, andranno ad arricchire il catalogo della casa editrice. E, come anticipato da Panini, non è finita qui: ci sarà anche una sorpresa aggiuntiva per chi seguirà gli aggiornamenti nei prossimi mesi.

Tra i titoli più attesi spicca Asura’s Verdict di Utsugi Unohana, un thriller soprannaturale che mescola horror e tensione psicologica. La storia segue Asura, un ragazzo vittima di bullismo che riceve da un misterioso anziano una chiave infernale capace di spedire le persone all’inferno. Un’opera cupa e intrigante, in arrivo in autunno 2026.

In primavera 2026 arriveranno invece diverse nuove serie, a partire da Galaxias di Ao Hatesaka, un’avventura fantasy ambientata nel regno di Laniakea, dove esseri umani e dragonfolk convivono tra misteri e sogni di libertà. Dalla stessa stagione farà il suo debutto anche Kaijin FuGeki, la nuova opera di Oh! Great, che esplora un mondo scosso da cataclismi e preghiere che prendono forma in danze mistiche e potenti.

Sempre in primavera tornerà un grande classico: Hanayori Dango di Yoko Kamio, che riceverà finalmente un’edizione kanzenban in 20 volumi. Un’occasione perfetta per riscoprire una delle storie d’amore più amate di sempre, tra amicizie, orgoglio e sentimenti mai del tutto detti.

Infine, spazio anche al fenomeno webtoon Omniscient Reader’s Viewpoint, scritto da Sing Shong e disegnato da Sleepy-C. Un racconto metanarrativo in cui Kim Dokja, unico lettore di un romanzo online, si ritrova catapultato nel mondo della sua storia preferita.

Con questi annunci, Planet Manga conferma ancora una volta la sua voglia di sorprendere e di portare in Italia il meglio della scena manga e webtoon internazionale. E quella “sorpresa” finale, a quanto pare, potrebbe davvero valere l’attesa.