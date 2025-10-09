Ken il Guerriero: tutte le novità Planet Manga a Lucca Comics & Games 2025

Se siete fan di Ken il Guerriero (Hokuto No Ken), preparatevi: lo stand Planet Manga al Padiglione Panini (Ex Cavallerizza) sarà un vero paradiso per gli appassionati. Ecco tutte le novità che ci attendono a Lucca Comics & Games 2025, e non vediamo l’ora di scoprirle.

La chicca principale? La variant cover esclusiva del primo volume di Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition, intitolata Il Salvatore nell’Arena.

La copertina riproduce la maestosa tela a olio creata da Tetsuo Hara in omaggio all’Italia, che sarà esposta in fiera nella mostra dedicata alle sue opere.

La variant sarà disponibile dal 29 ottobre al 2 novembre, acquistabile solo allo stand Panini, al prezzo di 8,20 euro, una copia per persona, fino a esaurimento scorte.

Ma non finisce qui: potremo ammirare anche la copertina della Deluxe Edition del primo volume, disponibile in fiera in due versioni.

La Limited Edition, tirata in 1200 copie, sarà acquistabile esclusivamente a Lucca, sempre dal 29 ottobre al 2 novembre, una copia per acquirente, al prezzo di 70 euro.

La versione regular, invece, sarà disponibile sia durante la fiera sia in fumetteria e su panini.it a partire dal 30 ottobre.

Per i collezionisti ci sono anche tre variant esclusive fiera dedicate ai primi tre numeri della Extreme Edition di Ken il Guerriero: Le Origini del Mito.

Disponibili sempre dal 29 ottobre al 2 novembre, due copie per acquirente, al prezzo di 8,20 euro, fino a esaurimento scorte.

Non mancheranno le edizioni regular di Ken il Guerriero: Hokuto no Ken Extreme Edition 16 e Ken il Guerriero: Le Origini del Mito: Regenesis 5, disponibili dal 29 ottobre al 2 novembre a Lucca, e dal 30 ottobre anche in fumetteria, libreria e su panini.it.

Eventuali copie rimanenti delle variant saranno rese disponibili dopo la manifestazione su panini.it, così chi non riuscirà a prenderle a Lucca avrà comunque la possibilità di completare la sua collezione.