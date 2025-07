Ken il Guerriero: rivelati teaser trailer e nuova visual per l’anime atteso nel 2026

Il nuovo anime di Fist of the North Star (Hokuto no Ken) torna a far parlare di sé. Dopo l’annuncio fatto pochi giorni fa, è stato mostrato un primo teaser e una visual ufficiale. L’uscita è prevista nel 2026, ma al momento non è stata indicata una data precisa.

Un ritorno che punta a rinnovare un classico

Questa nuova trasposizione riparte dalla storia originale firmata da Buronson e Tetsuo Hara, ma con l’idea di aggiornarla nel segno del presente. Lo stile visivo sarà più moderno, anche se l’intenzione sembra quella di restare fedeli allo spirito del manga. Alla produzione c’è Polygon Pictures, già conosciuto per anime come Ajin e BLAME!.

Il teaser riaccende l’interesse dei fan

Il trailer dura poco più di un minuto, ma mostra già l’atmosfera intensa e lo stile visivo scelto. L’ambientazione e l’energia della serie originale sembrano esserci tutte. L’ambientazione, lo stile e la presenza di Kenshiro fanno pensare a un lavoro curato e ambizioso.

Un’eredità difficile da raccogliere

Rinnovare un’icona come Hokuto no Ken non è un’impresa semplice. L’anime originale del 1984 è rimasto nel cuore di tanti, e rifarlo da capo non è semplice. Le aspettative sono alte, ma ripartire da zero potrebbe essere un buon modo per avvicinare anche chi non conosce ancora questa storia, senza perderne lo spirito.

Una produzione che divide

Come spesso accade quando si rilancia un titolo storico, non tutti i fan sono convinti dalla direzione artistica intrapresa. Polygon Pictures, che curerà l’animazione, è uno studio che ha diviso l’opinione pubblica per il suo uso del 3D. C’è chi apprezza lo stile, e chi invece teme che possa togliere impatto alle scene d’azione. Ma è ancora presto per giudicare: molto dipenderà dal risultato finale.

Ancora poche certezze, ma l’attesa cresce

Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul cast, sullo staff creativo o sulla distribuzione internazionale. Ma tra visual evocativa e prime scene animate, l’annuncio sta già facendo discutere gli appassionati storici e chi scopre ora questa leggenda. Kenshiro è pronto a tornare.