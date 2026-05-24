Crunchyroll Anime Awards 2026: svelati tutti i vincitori della decima edizione

I verdetti ufficiali sono finalmente arrivati. L’attesissima notte dei Crunchyroll Anime Awards 2026 si è conclusa a Tokyo e la decima edizione ha incoronato i titoli più amati e votati dell’ultimo anno. Tra verdetti imprevedibili e conferme scontate, la giuria e milioni di appassionati sparsi in ogni angolo del mondo hanno espresso le proprie preferenze, regalando una sfilata sul tappeto arancione ricca di grandi emozioni.

A prendersi il palcoscenico principale come Anime dell’Anno è stata l’epica stagione finale di My Hero Academia, che ha trionfato portandosi a casa anche il premio per il miglior personaggio secondario grazie a Bakugo e per la miglior ending. Sul fronte dei lungometraggi, la medaglia d’oro come Film dell’Anno è andata invece all’incredibile comparto visivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito, che ha conquistato meritatamente pure il riconoscimento per la colonna sonora.

Se diamo uno sguardo alle novità, spicca l’ottimo debutto di Gachiakuta, capace di fare incetta di premi importanti tra cui quello di Miglior Nuova Serie, miglior character design e miglior background art. Ottimi risultati anche per Il monologo della Speziale, che porta a casa la miglior regia, il premio come miglior serie drammatica e l’immancabile statuetta alla sua amatissima protagonista, Maomao. Per quanto riguarda l’azione pura e le animazioni spettacolari, a dominare la scena è stata la seconda stagione di Solo Leveling, mentre l’acclamatissimo Lazarus è riuscito ad aggiudicarsi lo scettro come miglior anime originale.

Tra gli altri titoli di spicco che hanno lasciato il segno, la seconda stagione di DanDaDan si è presa lo scettro della commedia e della miglior opening, mentre la terza stagione di Re:ZERO ha dominato come Miglior Isekai e The Fragrant Flower Blooms With Dignity è stato eletto Miglior Anime Sentimentale. Non è mancato lo spazio per i grandi classici, con One Piece che si è imposto come Miglior Serie in Prosecuzione, mentre la piccola Anya Forger di Spy x Family si conferma ancora una volta il personaggio da proteggere a ogni costo. Voi siete d’accordo con questi risultati o avreste preferito vedere trionfare qualche altra serie?