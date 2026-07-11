Seven Sleeping Beauties: il manga di Fiok Lee diventa un anime in arrivo nel 2027

Il manga Seven Sleeping Beauties di Fiok Lee avrà un adattamento anime televisivo. L’annuncio ufficiale è arrivato il 7 luglio 2026 tramite l’apertura del sito ufficiale della serie, che ha svelato una super teaser visual, un’illustrazione celebrativa dell’autore e i dettagli principali su cast e staff.

L’uscita è prevista nel 2027, ma una data precisa non è ancora stata comunicata.

Il manga originale è serializzato su Monthly Afternoon di Kodansha dal 25 marzo 2023. La stessa rivista ospita titoli come Heavenly Delusion, anch’esso recentemente adattato in anime. Seven Sleeping Beauties conta oggi undici volumi tankōbon pubblicati.

La storia segue Alec, terzo principe del regno di Rudbeckia, che raggiunge il piccolo regno di Amaryllis colpito da una maledizione: un’oscura strega ha gettato l’intera popolazione in un sonno eterno. La missione di Alec è risvegliare le sette principesse del regno con un bacio. Ci riesce, ma la maledizione sull’intero popolo rimane intatta. Senza una soluzione in vista, il principe e le sette principesse iniziano a convivere mentre cercano un modo per spezzare l’incantesimo.

La produzione dell’anime è affidata agli studi Studio Gokumi e AXsiZ SMASH, gli stessi già al lavoro su World’s End Harem. La regia è di Mankyu, noto per The Ramparts of Ice. La composizione della serie e la sceneggiatura sono curate da Keiichirō Ōchi, già al lavoro su I Made Friends with the World’s Strongest Shut-in. Il character design è di Masae Koseki.

Il cast vocale delle sette principesse è stato rivelato per intero. Aya Yamane doppia Flora, Yoshino Aoyama interpreta Chiara, Miku Itō è Claire, Ayasa Itō dà voce a Mia, Kana Ichinose è Charlotte, Fūka Izumi interpreta Yuka e Rina Kawaguchi è Eliza.

Si tratta di un cast di rilievo nel panorama attuale del doppiaggio anime giapponese. Kana Ichinose è nota per il ruolo di Ichigo in Darling in the FranXX e Rimuru nella seconda stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime. Miku Itō ha prestato la voce a Niiko Nijino in Love Live! Nijigasaki High School Idol Club. Yoshino Aoyama è la voce di Yorushika in Bocchi the Rock!.

Il 2027 si configura come un anno ricco per gli adattamenti anime di manga Kodansha. Tra i progetti già annunciati figurano il misterioso progetto di Studio Bones e Kodansha e Akane Banashi, quest’ultimo atteso con grande interesse dagli appassionati. Seven Sleeping Beauties si inserisce in una tendenza più ampia: quella dei manga fantasy romantici serializzati su riviste seinen che trovano sempre più spazio nel mercato degli adattamenti animati.

Inoltre, il genere richiama titoli come Yona: La Principessa Scarlatta, storica serie fantasy con protagonista femminile che da anni conquista il pubblico. Seven Sleeping Beauties ribalta però la prospettiva: al centro c’è un principe, e le principesse da salvare sono ben sette.

Infine, i Kodansha Manga Awards hanno negli anni portato all’attenzione internazionale diversi titoli poi diventati anime di successo. Seven Sleeping Beauties non ha ancora ricevuto riconoscimenti di questo tipo, ma la scelta di procedere con l’adattamento a soli tre anni dall’esordio del manga testimonia la solidità del progetto editoriale.