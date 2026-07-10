The World After The Fall 1: l’apocalisse verticale dei webtoon in formato cartaceo – Recensione

L’universo dei manhwa digitali coreani continua a espandersi con una forza dirompente all’interno del mercato editoriale italiano, portando sugli scaffali delle fumetterie produzioni grafiche capaci di catturare l’attenzione del lettore fin dalle primissime pagine. Tra le novità più interessanti della stagione primaverile spicca senza dubbio il debutto del primo volume di The World After The Fall. Questo nuovo tassello prettamente action, proposto al pubblico italiano al prezzo di copertina di 9,90€, nasce dall’estro creativo e dalla mente di singNsong, un nome che gli appassionati di storie orientali conoscono molto bene per via del clamoroso successo internazionale ottenuto in precedenza con Omniscient Reader’s Viewpoint. Per questa nuova ed entusiasmante avventura, l’autore ha deciso di unire le proprie forze con l’adattatore S-Cynan e con il disegnatore Undead Gamja, membro di punta del rinomato 3B2S Studio, dando vita a un connubio artistico di altissimo livello che promette fin da subito scintille.

La premessa narrativa inserisce lo spettatore direttamente al centro di uno scenario apocalittico spietato, cupo e senza alcuna apparente via di fuga. La Terra è stata letteralmente messa in ginocchio dalla comparsa improvvisa e del tutto inspiegabile delle Torri dell’Incubo, mastodontiche e terrificanti strutture architettoniche che hanno alterato per sempre la geografia, la società e il destino stesso del pianeta. L’umanità intera si ritrova così a un passo dal baratro dell’estinzione totale, privata di ogni certezza. In questo clima di disperazione generale, l’unica barriera rimasta tra la sopravvivenza dei civili e il collasso definitivo è rappresentata dai cosiddetti Tower Walker. Si tratta di un gruppo di guerrieri scelti che hanno deciso di addentrarsi all’interno di queste fortezze maledette per ripulirle dalle mostruosità che le infestano. Tra di loro spicca Jaehwan, il protagonista assoluto del racconto, un combattente determinato a farsi strada tra mostri raccapriccianti e trappole mortali con un unico, folle obiettivo: scalare i cento livelli della struttura e azzerare la minaccia alla radice.

Dal punto di vista della sceneggiatura pura, singNsong dimostra ancora una volta di saper maneggiare con estrema disinvoltura i classici cliché dei survival game, dei giochi di ruolo e delle storie di stampo fantascientifico. Sebbene il concetto della torre da scalare possa apparire a prima vista un elemento abusato all’interno del panorama moderno dei fumetti orientali, la scrittura riesce a inserire una forte componente di dramma psicologico e dilemmi etici che sollevano immediatamente il titolo dalla massa. Jaehwan non viene dipinto come il classico eroe senza macchia mosso solo da ideali nobili. La sua è una disperata corsa contro il tempo e contro la follia che logora la mente di chiunque metta piede in quel labirinto verticale. La tensione si avverte in ogni singolo capitolo, trasmettendo un senso di urgenza costante che spinge il lettore a voltare pagina continuamente per scoprire cosa si celi al piano successivo.

La vera colonna portante di questo primo volume, tuttavia, risiede nel comparto visivo monumentale affidato alle matite e ai colori di Undead Gamja. Il passaggio dal formato a scorrimento verticale, tipico degli schermi digitali dei cellulari, alla gabbia cartacea del volume fisico è stato gestito in modo ottimale in fase di impaginazione. Le tavole risultano straordinariamente dinamiche, ricche di dettagli in secondo piano e valorizzate da una colorazione profonda che esalta le ambientazioni cupe e i design grotteschi delle creature nemiche. I combattimenti sono coreografati con una fluidità impressionante, restituendo appieno l’impatto distruttivo dei colpi e la spettacolarità dei poteri magici dei vari protagonisti. L’edizione italiana si presenta solida e piacevole tra le mani, con una qualità di stampa eccellente che valorizza il lavoro cromatico dello studio d’animazione coreano. The World After The Fall 1 si configura quindi come un fantastico biglietto da visita. Un inizio brutale, visivamente imponente e ricco di misteri che getta le basi per una saga fantascientifica tesa e priva di tempi morti, assolutamente imperdibile per tutti gli amanti dei fumetti d’azione moderni.