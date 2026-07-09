Lupin III vs Occhi di Gatto su Italia 2 e in home video

È tempo per tutti di recuperare Lupin III vs Occhi di gatto. Il film crossover tra le due storiche saghe e tra i più famosi ladri (e ladre) anime della tv arriva in Italia in chiaro in tv e in home video.

Si tratta di un ONA in CGI del 2023 diretto da Kōbun Shizuno e Hiroyuki Seshita. Celebra sia il 50º anniversario dell’anime Lupin III, che il 40° del manga Occhi di gatto.

La banda Occhi di Gatto trafuga un dipinto da un museo nello stesso momento in cui Lupin III compare per rubarne un altro. Entrambi fanno parte della serie La Ragazza e i Fiori di Michael Heinz. I quadri sono preziosi indizi che aiuteranno le ragazze a ritrovare il padre scomparso. Quando scoprono che Lupin ha lo stesso obiettivo, la scintilla accende i loro animi. Sarà una rivalità all’ultimo colpo oppure impareranno a collaborare?

Lupin III vs Occhi di Gatto: quando su Italia 2 e in home video?

Grazie all’annuncio dei palinsesti anime Mediaset per l’estate, scopriamo infatti che su Italia 2 il 13 luglio arriverà il titolo per chi non avesse avuto modo di recuperarlo a pagamento (su Prime Video).

L’appuntamento in tv è lunedì 13 luglio alle ore 21:00, quindi nella prima serata anime, su Italia 2 (canale 49 de digitale terrestre).

Una conferma ulteriore della partnership tra Boing e Anime Factory, l’etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione del Sol Levante che porta i titoli al cinema e in home video. Era già successo con One Piece Gold, Dragon Ball Super Broly e i film di Doraemon.

Il 14 luglio, il giorno successivo alla messa in onda, la pellicola sarà disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, il servizio streaming associato.

Non è tutto: proprio per la partnership in atto, Anime Factory porta il titolo per la prima volta in home video in DVD e Blu-ray dal 14 luglio, in un’edizione semplice con card da collezione.