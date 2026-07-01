The Ghost in the Shell: la serie anime remake su Prime Video

Ghost in the Shell non ha ancora detto l’ultima parola. ln arrivo infatti la serie remake su Prime Video, vediamo insieme data e dettagli.

Siamo nel Giappone del 2029 (molto più vicino a noi rispetto all’epoca). La cyborg Motoko Kusanagi è a capo di una task force specializzata nella neutralizzazione di minacce emergenti. Notata da Daisuke Aramaki della Sicurezza Pubblica, viene reclutata per guidare la Sezione 9, “la Squadra corazzata”. Una cospirazione internazionale si muove nell’ombra, orchestrata dal misterioso hacker “il Marionettista”. L’alba di una nuova era del genere cyberpunk?

The Ghost in the Shell: data su Prime Video e dettagli sul franchise

La nuova serie sarà composta da 10 episodi e andrà in onda dall’8 luglio settimanalmente fino all’8 settembre, quando sarà distribuito il finale sulla piattaforma streaming.

Ghost in the Shell (Kōkaku kidōtai, letteralmente “Squadra mobile con corazza offensiva”) è un manga scritto e disegnato da Masamune Shirow dal 1989 al 1991 e due volumi sequel, dal 1991 al 1997, 2: ManMachine Interface e 1.5: Human-Error Processer.

Dal manga sono stati tratti film, serie tv anime, spin-off, videogiochi e romanzi, alcuni nella stessa continuity altri in universi paralleli leggermente diversi. Lo studio Production I.G ha prodotto diversi adattamenti: i film Ghost in the Shell (1995), Ghost in the Shell 2 – Innocence (2004), S.A.C. Solid State Society (2006) e The Rising (2015).

Poi le serie Stand Alone Complex (2002-2005), Arise (OAV e serial, 2013-2015) e SAC 2045 (ONA, 2020-2022). Non dimentichiamo infine il film live action statunitense del 2017 basato sul manga con protagonista Scarlett Johansson e diretto da Rupert Sanders. Ora tocca all’ultima arrivata su Prime Video.

Un franchise che sembra non conoscere stanca e ora punta a catturare nuovi fan, oltre a recuperare quelli storici con un inevitabile effetto nostalgia. La domanda è: ci riuscirà?