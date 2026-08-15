One Piece: il manga conferma il mentore più potente di Rufy

Il manga di One Piece continua ad approfondire le vicende dell’arco di Elbaf dopo l’inizio dello scontro tanto atteso tra Im e Monkey D. Rufy. Anche prima di questo evento, era chiaro che i nemici che i Cappelli di Paglia avrebbero affrontato sarebbero stati di un livello superiore al loro. Infatti si è fin da subito rivelato così quando si sono misurati contro i Cavalieri Divini. Di conseguenza per Sanji, Zoro e il loro capitano c’era e c’è ancora margine di miglioramento, confermato dal fatto che ad aiutarli in questo ci sta pensando il mentore perfetto.

Fin dalla sua apparizione nell’arco di Elbaph, Scopper Gaban è stato presentato come un potente mentore. Nel primo incontro, il braccio sinistro di Roger ha verificato la capacità di Rufy e Zoro di gestire il rilascio di Loki. Con il progredire della narrazione, Gaban ha anche condiviso la conoscenza cruciale che solo l’Haki del Conquistatore può davvero influenzare i Cavalieri Divini e persino Im. Inoltre, nell’ultimo capitolo, mentre Rufy era in punto di morte, Gaban è arrivato giusto in tempo per fermare Im e salvarlo, impartendogli al contempo una lezione su cosa significhi veramente diventare il Re dei Pirati. Attraverso questi momenti, Gaban si è affermato come il mentore più importante di Rufy, e ci sono molte ragioni a supporto di questa affermazione.

Il figlio di Dragon si è sempre adattato e ha imparato tramite le sue esperienze, al punto che non ha mai avuto tanti mentori. Ma ha comunque goduto del supporto di personaggi di spessore nel mondo della pirateria, e non, nel corso della sua vita. Uno dei suoi mentori più influenti è senza dubbio Monkey D. Garp, che ha plasmato gran parte della sua personalità attraverso la sua educazione, e molti dei comportamenti di Rufy riflettono l’influenza di suo nonno.

Se c’è una persona che ha veramente svolto il ruolo di mentore di Ruy e gli ha permesso di compiere il primo grande passo avanti, quella è Rayleigh. Dopo la sua prima apparizione a Sabaody e in seguito ai tragici eventi di Marineford, il braccio destro del Re dei Pirati ha trascorso un anno e mezzo ad addestrare Rufy a padroneggiare l’Haki. Solo questo rende Rayleigh probabilmente il mentore più importante del protagonista di One Piece. Tuttavia, in termini di forza, Gaban sfida sia Garp che Rayleigh, risultando infine un individuo ancora più forte. Come loro, si è costruito una reputazione leggendaria e ha dimostrato la sua maestria nell’uso di diverse armi.