Arco: il film d’animazione ponte tra Oriente e Occidente in home video

Con Arco – Un’amicizia per salvare il futuro il cinema d’animazione francese mostra ancora una volta i muscoli. Riesce a fare definitivamente da “ponte” tra due mondi: quello nipponico e quello europeo, creando una sinergia esplosiva. L’insegnamento orientale viene visto attraverso la lente d’oltralpe. Il film parte da una semplice e potente domanda.

E se gli arcobaleni fossero in realtà… dei viaggiatori del tempo? Arco, un bambino di dieci anni proveniente dall’anno 3000, viaggia nel tempo grazie a una tuta arcobaleno. Durante il suo primo volo perde il controllo e precipita nel 2075, un futuro distopico segnato da cataclismi climatici. Qui incontra Iris, una coetanea che decide di aiutarlo a tornare nel suo mondo. Tra inseguimenti, misteri e viaggi temporali, i due scoprono un’amicizia capace di superare epoche e realtà diverse.

Arco – Un’amicizia per salvare il futuro: il film e l’edizione home video

Mustang Entertainment e I Wonder Pictures portano in home video la pellicola diretta da Ugo Bienvenu, candidata agli Oscar 2026 come Miglior Film d’Animazione.

Favola futurista ed ecologista, il film ha conquistato pubblico e critica a livello internazionale grazie al suo immaginario visionario, paragonato da alcuni all’opera di Hayao Miyazaki e dello studio Ghibli, e a una potente riflessione sul futuro del nostro pianeta.

Il film ha già collezionato numerosi premi, tra cui il prestigioso Cristal per il Miglior Lungometraggio all’edizione 2025 del Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, Miglior Film di Animazione agli European Film Awards, oltre alla nomination ai Golden Globe 2026 come Miglior Film d’Animazione.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes e dopo l’anteprima nazionale a Lucca Comics & Games 2025, Arco – Un’amicizia per salvare il futuro vede protagonista un ragazzino di dieci anni proveniente da un lontanissimo futuro. Il suo mondo è sospeso tra le nuvole, le persone abitano in case autosufficienti costruite su alti piloni e la tecnologia è così avanzata che consente persino i viaggi nel tempo. Durante il suo primo salto temporale, il giovane Arco indossa una speciale tuta arcobaleno, un sofisticato dispositivo che permette di attraversare le epoche. Ma qualcosa va storto: Arco perde il controllo e precipita in un’epoca che per lui è il passato, ma che per noi è un futuro fin troppo vicino.

Ad accoglierlo è Iris, una ragazza della sua stessa età che vive in una grande metropoli dove le relazioni umane sono sempre più mediate dalla tecnologia. Tra i due nasce un legame profondo e inatteso, che spingerà Iris ad aiutare Arco a tornare a casa, in un viaggio emozionante che attraversa tempo e spazio.

Un racconto universale che interroga il rapporto tra progresso, ambiente e umanità, invitando a immaginare un futuro diverso. Un’opera di straordinaria bellezza e forza visionaria.

Tante le suggestioni, citazioni, omaggi del film: oltre al Maestro Miyazaki e allo Studio Ghibli in generale, è possibile scorgere influenze da Katsuhiro Ōtomo, Monkey Punch, Rumiko Takahashi, ma anche dal cinema blockbuster americano come Steven Spielberg e il suo E.T.

Valido il formato audio/video (1,78:1 Anamorfico 1080p – 5.1 DTS HD: Italiano Francese) a risaltare il comparto animato. Semplice ma coloratissima (come il film) la confezione amaray in plastica. Peccato l’assenza di un libretto illustrativo e di contenuti extra come dietro le quinte e intervista a Ugo Bienvenu.