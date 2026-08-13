Glasses with a Chance of Delinquent: rivelati staff, visual e debutto nel 2027

L’adattamento anime di Glasses with a Chance of Delinquent è stato annunciato per il 2027. In occasione dell’annuncio sono stati pubblicati un trailer teaser, due visual promozionali e la composizione dello staff principale.

La regia è affidata a Makoto Hoshino. La series composition è curata da Megumi Shimizu. Il character design è di Ruriko Watanabe. La produzione dell’animazione è condivisa tra Studio flad e Wao World. Cast e data di debutto precisa non sono ancora stati comunicati.

Il manga originale porta la firma di Naruki ed è pubblicato da Kodansha sulla rivista Bessatsu Friend dal gennaio 2021. Al momento, sono disponibili ben dieci volumi. La versione in lingua inglese è distribuita da Seven Seas Entertainment. Per quanto riguarda l’Italia, purtroppo, il manga non ha ancora un editore ufficiale.

La storia ruota attorno a Momose, una liceale che aspira a una vita scolastica tranquilla lontana da teppisti e delinquenti. Quando incontra Ichikura, un ragazzo apparentemente timido con capelli neri e occhiali, lo scambia per uno studente qualunque. La realtà è diversa: in passato era un acceso delinquente. Ichikura assicura di avere cambiato vita, ma si ritrova ancora spesso sul punto di buttarsi nelle risse. Tra i due si sviluppa una relazione romantica complicata, costruita sul tentativo di guardare oltre le apparenze e il passato.

Il cast principale include anche i personaggi di Igarashi, Sakyo, Yachiyo e Yataro, tutti presenti nel secondo visual teaser diffuso insieme all’annuncio. I due visual mostrano la coppia protagonista e il gruppo allargato dei personaggi principali.

Inoltre, il titolo si inserisce nel filone dei romance scolastici shojo che stanno trovando spazio nel palinsesto anime degli ultimi anni, come possiamo vedere da titoli affini come The Dangers in My Heart e Fall in Love, You False Angels (MAPPA, 2027) i quali confermano la crescente attenzione verso il genere. Sempre per quanto riguarda il genere romance, per il 2027 è atteso anche Kaguya-sama: Love is War, con il film animato previsto nello stesso anno.

Infine, la prima notizia sul progetto era stata diffusa il 23 aprile 2026, quando Kodansha aveva confermato l’adattamento senza rivelare staff né cast.