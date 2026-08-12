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Re:ZERO: svelato il trailer ufficiale per il “Recapture Arc” della Stagione 4
Eleonora Masala 12/08/2026
Le avventure fantasy di Subaru Natsuki si preparano a fare il loro atteso ritorno sugli schermi di tutto il mondo. In rete è uscito il trailer che presenta il “Recapture Arc”, ossia la prossima parte di storia al centro della quarta stagione di Re:ZERO -Starting Life in Another World-. Il blocco di puntate debutterà la giornata di mercoledì 12 agosto, distribuito con cadenza settimanale tramite la piattaforma Crunchyroll nei territori europei, americani e asiatici.
Il ciclo narrativo conterà otto episodi in tutto, costruiti per catapultare lo spettatore dentro una sequenza di eventi ricca di colpi di scena. A gestire il lavoro di animazione troviamo nuovamente lo studio White Fox. La regia principale è affidata a Masahiro Shinohara, affiancato da Masahiro Yokotani alla composizione della serie e da Haruka Segawa al character design. L’autore del romanzo originale, Tappei Nagatsuki, segue in prima persona la stesura dei testi per mantenere intatto lo spirito della saga.
Insieme al trailer è stato pubblicato anche un interessante contenuto speciale dietro le quinte, la terza clip di approfondimento incentrata sulla doppiatrice Rie Takahashi, voce storica del personaggio di Emilia. Nel video vediamo la professionista direttamente ai microfoni durante le sessioni di prova e incisione, affiancata da interviste dedicate che illustrano da vicino la lavorazione in studio per dare espressività alla nota protagonista della serie.
A beneficio di chi desidera rispolverare le basi dell’opera, la trama parte dalle disavventure del giovane Subaru, finito senza spiegazioni in una realtà alternativa proprio mentre rientrava a casa dopo una spesa al minimarket. Perso in un contesto del tutto sconosciuto, il ragazzo finisce per incontrare una ragazza dai capelli d’argento che lo trae in salvo dai guai. Spinto da profonda gratitudine per quel gesto, il protagonista sceglie di affiancarla nella ricerca di un oggetto smarrito, dando inizio a un cammino pieno di pericoli.