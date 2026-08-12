La seconda stagione di SK8 the Infinity (SK∞ エスケーエイト) avrà un'ambientazione invernale. La notizia è arrivata l'8 agosto 2026, quando l'account X ufficiale della serie ha condiviso un messaggio e una nuova illustrazione promozionale firmati dalla regista Hiroko Utsumi. Nel messaggio, Utsumi ha anticipato che la stagione della Stagione 2 sarà l'inverno, parlando di un 'Winter SK8'. La regista ha [']