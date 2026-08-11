Haikyu!!: in arrivo la diretta speciale per l’Haikyu!! Day con tutte le novità sulla serie

Il mese di agosto rappresenta da sempre un momento centrale per l’opera a tema sportivo firmata da Haruichi Furudate. Anche quest’anno la tradizione si rinnova con la trasmissione dell’annuale diretta streaming organizzata per l’Haikyu!! Day, uno spazio pensato per raccogliere la vasta community di lettori e appassionati. La trasmissione prenderà il via il 19 agosto alle 20:19, ora di Tokyo, in diretta aperta a tutti sul canale YouTube di TOHO animation.

La scelta del giorno e del minuto d’inizio si lega a un noto gioco di parole numerico della lingua giapponese. Le cifre dell’otto e del diciannove si pronunciano infatti con un suono del tutto simile al titolo della serie, motivo per cui la fascia oraria delle 20:19 diventa un richiamo immediato e simbolico alla storia dei pallavolisti del liceo Karasuno. Questo appuntamento costante nel calendario estivo serve a fare il punto su tutte le produzioni legate al marchio e sui progetti collaterali.

Nel corso della presentazione gli organizzatori mostreranno aggiornamenti su più settori dell’opera. Troveranno spazio primario le novità relative all’adattamento animato e al prosseguimento del progetto cinematografico Haikyu!! FINAL, ma ci saranno annunci specifici anche per le edizioni speciali del manga e per le prossime pubblicazioni cartacee curate dall’editore Shueisha. Verranno inoltre illustrate le mostre temporanee previste sul territorio nipponico, le iniziative dal vivo destinate al pubblico e il nuovo materiale da collezione in uscita nei mesi invernali.

La diretta si conferma un momento utile per valutare la crescita di un titolo che continua a registrare un enorme seguito a livello globale a distanza di anni dalla conclusione del manga originale. Per chi segue con attenzione il percorso dei protagonisti, l’evento del 19 agosto permetterà di chiarire finalmente le tappe distributive dei nuovi film e di capire quali sorprese arriveranno sul mercato nel corso delle prossime stagioni.