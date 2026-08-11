Bleach festeggia il venticinquesimo anniversario: annunciata la riedizione dell’artbook JET e una nuova mostra

L’opera creata da Tite Kubo ha ufficialmente raggiunto un traguardo storico e la famosa casa editrice Shueisha ha svelato una serie di iniziative per celebrare i venticinque anni dalla prima pubblicazione del celebre manga. Il progetto principale riguarda il gradito ritorno sul mercato del celebre artbook JET, pubblicato originariamente nel 2018. La raccolta di illustrazioni tornerà disponibile nelle librerie giapponesi a partire dal 2 ottobre 2026 con un’edizione speciale divisa in due volumi, mantenendo lo stesso identico formato di lusso dell’uscita di otto anni fa.

Questa nuova versione raccoglierà gli oltre settecento disegni contenuti nel volume originale, ai quali si aggiungeranno materiali inediti realizzati dall’autore nei tempi più recenti. All’interno troveranno infatti spazio tavole mai stampate prima su carta sia di Bleach sia dello spin-off Burn the Witch. Contestualmente al lancio editoriale, Shueisha ha aperto un concorso di popolarità globale chiamato Bleach Art Selection. Gli appassionati possono votare una volta al giorno la propria illustrazione preferita tra circa cento opere selezionate dai due nuovi volumi. I venticinque disegni più votati diventeranno poi i protagonisti di un video promozionale celebrativo per l’anniversario.

Le novità per il pubblico non si fermano qui. Sul fronte della narrazione in prosa è stato confermato Don’t Bleach My Fist II, un nuovo racconto breve curato dallo scrittore Ryogo Narita incentrato sull’inedito incontro tra Ichigo Kurosaki e Jo Hyouzaki. Per quanto riguarda gli appuntamenti dal vivo, la produzione ha già anticipato che nell’estate del 2027 si terrà la seconda edizione della grande esposizione artistica Bleach EX..

Questo ricco pacchetto di annunci dimostra la solidità di un titolo capace di mantenere un posto di rilievo nel panorama dei manga. Tra volumi da collezione, votazioni aperte ai fan e racconti inediti, la celebrazione dei venticinque anni offrirà materiale di alto livello per permetterci di godere ancora del lavoro grafico e narrativo di Tite Kubo.