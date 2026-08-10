One Piece: il manga rivela il vero significato di Re dei Pirati

Il manga di One Piece si trova nel punto più critico dell’arco di Elbaph, e l’ultimo capitolo ha spiegato cosa significherà davvero per Rufy diventare il nuovo Re dei Pirati. One Piece è diventato sempre più avvincente con ogni nuovo capitolo che ha alzato il livello dello scontro tra Rufy e Im. Il tanto atteso combattimento ha rivelato quanto Rufy sia inferiore rispetto ad alcune delle forze finali più potenti che dovrà affrontare.

Il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda ha di fatto segnato l’inizio della fine per l’intera serie. La Saga Finale è destinata a diventare sempre più intensa e l’ultimo capitolo ha definitivamente consolidato il peso che dovrà portare sulle spalle se vorrà diventare il Re dei Pirati. Avrà un intero mondo contro di sé in ogni momento, e dovrà essere abbastanza forte da sopportarlo.

Fin dal primo capitolo della serie, il nipote di Garp ha sempre esclamato di voler diventare il Re dei Pirati, ma è solo nell’arco di Elbaf che ha compreso appieno la portata di questo obiettivo. Nel capitolo 1190 di One Piece, Cappello di Paglia è in visibile difficoltà durante lo scontro con Im, quando Scopper Gaban interviene in suo soccorso. Come membro della ciurma di Gol D. Roger, nessuno comprende veramente il ruolo del Re dei Pirati meglio di lui, che gli spiega che si tratta di un “titolo per coloro la cui morte è motivo di festa“.

Più si sale di grado, più nemici si hanno in questo mondo. Il Re dei Pirati è nemico di tutti gli altri mari, poiché tutti ambiscono al titolo e al trono. Rufy deve essere abbastanza forte per sconfiggere tutti gli avversari che gli si parano davanti e per affrontare qualsiasi minaccia futura. Non è un ruolo che si può assumere con facilità, ed è per questo che Gol D. Roger è ancora considerato il Re dei Pirati anche a distanza di tanti anni dalla sua morte.

In definitiva, Rufy non riuscirà a diventare automaticamente Re dei Pirati dopo aver raggiunto Laugh Tale, ma dovrà essere disposto ad assumersi il ogni responsabilità di questo ruolo che non potrà sostenere da solo. Infatti avrà bisogno della sua ciurma per sopravvivere a ciò che lo attende.