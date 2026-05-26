One Piece: arriva la mappa interattiva definitiva per esplorare l’universo di Eiichirō Oda

Tutti quelli che seguono le avventure della ciurma di Cappello di Paglia sanno quanto sia affascinante, ma anche parecchio incasinato, il mondo tirato su da Eiichirō Oda. Spostarsi tra le correnti della Grand Line, i pericoli del Nuovo Mondo e i vari mari non è mai stata una passeggiata, nemmeno per i lettori più attenti. Da oggi, però, muoversi in questa marea di isole diventa un gioco da ragazzi grazie a un’idea pazzesca nata proprio dal cuore dei fan.

Il famosissimo portale The Library of Ohara, che da anni è una vera e propria bibbia per chiunque ami la serie, ha appena tirato fuori dal cilindro il suo lavoro più imponente. Parliamo di una mappa interattiva e completamente navigabile del globo di One Piece. In poche parole, si tratta di un’opera enorme che permette di viaggiare lungo le rotte del manga ed esplorare ogni singolo scoglio o regno comparso nella storia semplicemente facendoci sopra un click.

La cosa più bella non è solo l’accuratezza del disegno, ma la quantità impressionante di informazioni che si aprono davanti agli occhi. Se si seleziona una terra, infatti, compare subito una scheda ricca di dettagli che racconta il passato del posto, i costumi della popolazione, il clima e la lista di tutti i personaggi che ci hanno messo piede durante la narrazione. Diventa così una specie di enciclopedia visiva comodissima per i vecchi appassionati che vogliono fare mente locale, ma anche per chi ha iniziato il viaggio da poco e fa fatica a collegare i vari pezzi della storia.

Per iniziare subito il viaggio e testare questa incredibile risorsa, basta cercare sul web il portale The Library of Ohara, dove l’applicazione è già disponibile gratuitamente per chiunque. Un compagno di viaggio virtuale davvero imperdibile, perfetto per ingannare l’attesa tra un capitolo e l’altro in compagnia della geografia piratesca più amata di sempre.