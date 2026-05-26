Arion: un cult dell’animazione anni ’80 sbarca nei cinema italiani

Chi ama l’animazione d’altri tempi sa bene quanto sia magico riscoprire quelle perle nascoste che oggi purtroppo si fanno fatica a trovare. Ecco perché c’è una novità pazzesca. Per la prima volta in assoluto, un tesoro nascosto dell’animazione giapponese sta per arrivare nei cinema italiani. Il titolo in questione è Arion, un lungometraggio fantasy epico del 1986 nato dalla mente di Yoshikazu Yasuhiko. Parliamo di un nome che è una leggenda totale nel settore e che per questo film ha fatto praticamente tutto da solo, curando la scrittura, i disegni originali del manga e la regia in prima persona, mettendoci una passione che si respira in ogni singolo fotogramma.

L’evento, nato dalla collaborazione tra Nexo Studios e Yamato Video all’interno della nuova attesissima stagione di Anime al Cinema, sarà un’esclusiva di soli tre giorni. La pellicola verrà infatti proiettata nelle sale italiane esclusivamente il 22, 23 e 24 giugno. Si tratta di un’occasione d’oro per godersi al massimo della qualità visiva un titolo che, a quarant’anni dalla sua uscita originale, ha mantenuto intatto tutto il suo immenso fascino visionario.

La trama ci trascina in un viaggio straordinario e profondo all’interno della mitologia greca, dove si intrecciano divinità capricciose, guerre colossali e dinamiche da tragedia eroica. La vera forza del film risiede nella sua realizzazione tecnica. Un’opera d’arte gigantesca creata interamente a mano, con una cura artistica così minuziosa e dettagliata da aver reso questo titolo un autentico cult per intere generazioni di appassionati.

Se volete riscoprire la magia del cinema d’animazione d’epoca o semplicemente vivere un’avventura epica su grande schermo, l’invito è quello di non perdere questa breve finestra di tre giorni a fine giugno. È davvero il modo migliore per dare il giusto valore a questi capolavori del passato che meritano di essere vissuti insieme in sala, circondati da altri appassionati. Tutti i dettagli sulla programmazione e sui biglietti sono già disponibili tramite i canali ufficiali dei distributori.