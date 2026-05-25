Mononoke The Movie: rilasciato lo speciale trailer ufficiale del terzo capitolo della trilogia

Se amate le atmosfere uniche, i colori ipnotici e il fascino dei racconti tradizionali giapponesi, c’è un’ottima notizia che vi lascerà a bocca aperta. È stato pubblicato lo speciale trailer ufficiale di Mononoke The Movie: Chapter III – The Curse of the Serpent. Con questo lungometraggio siamo arrivati all’atto finale di una trilogia pazzesca, che fin dal primo momento ha lasciato a bocca aperta tantissimi appassionati di animazione in tutto il mondo. Oltre al video è uscita anche la visual principale, e vi basta un’occhiata per ritrovare quel design unico e quasi ipnotico che è un po’ il marchio di fabbrica di tutta la serie.

Manca pochissimo al debutto ufficiale, visto che il film uscirà nei cinema giapponesi il prossimo 29 maggio 2026. Se volete fare un bel ripasso prima del gran finale, vi ricordo che i primi due capitoli, ovvero The Phantom in the Rain e The Ashes of Rage, si possono recuperare tranquillamente in streaming su Netflix, così da rimettersi in pari con la storia senza perdersi nessun pezzo del viaggio.

Dietro la realizzazione di questo ambizioso comparto visivo troviamo un team tecnico di assoluto rilievo. La regia del progetto è stata affidata alla sapiente guida di Kenji Nakamura, affiancato dal character designer Kitsuneko Nagata e dal capo delle animazioni Yuichi Takahashi. La colonna sonora è stata invece composta dal maestro Taku Iwasaki, mentre la produzione vera e propria dei disegni è opera dello studio Crew-Cell.

Per chi non conoscesse questa fantastica saga, la trama ruota attorno alla figura enigmatica del Venditore di Medicine, un misterioso viandante che viaggia nel Giappone feudale per esorcizzare e sconfiggere i mononoke, spiriti maligni che si nutrono dei sentimenti negativi delle persone. Per poter sguainare la sua micidiale spada esorcizzante e distruggere queste entità, il protagonista deve prima comprendere a fondo la loro Forma, la loro Verità e il loro Rimorso. Si preannuncia un finale di trilogia assolutamente straordinario, epico e visivamente mozzafiato per tutti gli amanti del franchise.