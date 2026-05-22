Ribbon Hero: in arrivo su Netflix il nuovo film animato ispirato alla leggendaria Principessa Zaffiro

Se siete appassionati di animazione e amate le storie capaci di unire lo stile moderno ai grandi classici del passato, c’è un appuntamento imperdibile da segnare sul calendario. Ad agosto farà il suo debutto ufficiale su Netflix un nuovo attesissimo lungometraggio animato intitolato Ribbon Hero. Dietro a questo progetto c’è l’idea ambiziosa di riprendere e omaggiare un pilastro assoluto della storia dei manga, ovvero La Principessa Zaffiro del leggendario Osamu Tezuka, una figura che non ha certo bisogno di presentazioni.

Dando un’occhiata alle prime anticipazioni sulla trama, la pellicola ci racconterà le vicende di un protagonista solitario pronto a tutto pur di opporsi a un destino spietato. Visivamente si preannuncia qualcosa di spettacolare, con un mondo di gioco ricostruito alla perfezione e sequenze d’azione curate nei minimi dettagli. Chi conosce il manga originale ricorderà sicuramente la trama classica, incentrata sulla principessa Zaffiro, nata per un errore angelico con il corpo di una ragazza ma con il cuore di un ragazzo. Per poter ereditare il trono di Silverland, viene cresciuta come un principe, dovendo difendere questo enorme segreto dalle grinfie del malvagio duca Duralluminium e del suo bizzarro scagnozzo Nylon.

Non sappiamo ancora quanto il film rimarrà fedele a queste vicende storiche, ma il comparto tecnico è una garanzia assoluta per la community. La regia è stata affidata a Yuki Igarashi, già apprezzato per lo splendido corto Lop & Ocho in Star Wars: Visions. Il design dei personaggi vede la firma di Kei Mochizuki, che ha beneficiato del supporto iniziale della celebre artista Mai Yoneyama, mentre i disegni definitivi sono curati da Issei Arakaki. A completare questo eccezionale quadro troviamo la direzione artistica del talentuoso Cédric Hérole e la produzione dello studio OUTLINE. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per un’opera visivamente straordinaria che saprà emozionare sia i nostalgici che le nuove generazioni.