Yu-Gi-Oh! Arrivano un nuovo MV speciale e gli episodi storici gratis su YouTube

Se fate parte di quella generazione che passava i pomeriggi a collezionare carte e a sfidare gli amici, preparatevi a un’ondata di pura nostalgia perché una delle saghe più importanti della nostra infanzia sta per spegnere un numero impressionante di candeline. Per celebrare alla grande il trentesimo anniversario della nascita del manga originale del compianto maestro Kazuki Takahashi, la casa editrice Shueisha ha deciso di fare un regalo pazzesco a tutta la community globale. Sul canale ufficiale YouTube dell’azienda è stato pubblicato un video davvero speciale che sta già facendo impazzire i fan di vecchia data. Le immagini utilizzano proprio i disegni storici tratti dalle tavole del manga e fanno da sfondo a uno dei brani più leggendari e amati in assoluto legati a questo universo, ovvero OVERLAP cantata da KIMERU.

Ma le sorprese per i festeggiamenti di questo storico franchise non si fermano affatto qui. Per chi vuole rivivere in prima persona i duelli più epici che hanno segnato la storia dell’animazione televisiva, il canale ufficiale Jump utilizzerà la propria piattaforma web per trasmettere in streaming gratuito una selezione mirata di episodi tratti dall’anime classico Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Sarà un’occasione d’oro per fare un meraviglioso tuffo nel passato.

Il programma completo delle trasmissioni è già pronto e diviso in due appuntamenti assolutamente imperdibili per gli appassionati. Si parte questo giovedì, 21 maggio, con la messa in onda degli episodi che vanno dal numero 138 al 142, perfetti per riassaporare le grandiose atmosfere del torneo della Città dei Duelli. Il secondo round è invece fissato per sabato 23 maggio, sempre alla stessa ora, quando verranno trasmessi gli episodi dal 215 al 219, portandoci direttamente nel cuore delle fasi finali della saga legata alle memorie del Faraone. Insomma, che siate appassionati della prima ora o semplici nostalgici delle leggendarie Carte Divine, questa settimana c’è davvero tantissimo materiale per celebrare alla grande il Re dei Giochi.