Scooby-Doo in Giappone: in arrivo la nuova serie anime “Yokoso Scooby-Doo!”

Avreste mai immaginato di vedere uno dei personaggi più famosi dei cartoni americani catapultato direttamente nel mondo dell’animazione giapponese? Warner Bros. ha infatti annunciato ufficialmente la produzione di Yokoso Scooby-Doo!, un progetto inedito che sposterà le avventure del mitico cagnolone e della sua squadra nel Paese del Sol Levante. Per ora sappiamo che la distribuzione internazionale passerà su Cartoon Network, ma purtroppo non c’è ancora una data di uscita ufficiale o dettagli precisi sul debutto italiano.

Per quanto riguarda il cast vocale originale ci sono ottime notizie, dato che i fan storici ritroveranno le voci iconiche di sempre. Se guardate i prodotti in lingua originale sarete felici di sapere che Frank Welker tornerà a doppiare Scooby, e al suo fianco ci sarà di nuovo lo straordinario Matthew Lillard nei panni di Shaggy. Sul fronte della regia troviamo Itsuro Kawasaki, che i più attenti ricorderanno sicuramente per la serie The Yakuza’s Guide to Babysitting, mentre Francisco Paredes darà una mano nel ruolo di co-produttore. La vera bomba però riguarda il comparto tecnico, infatti le animazioni saranno interamente curate da OLM, lo storico e famosissimo studio giapponese che ha firmato capolavori del calibro di Pokémon, I Diari della Speziale e ODDTAXI.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova trama? La storia comincia con Scooby e Shaggy impegnati in un viaggio culinario in Giappone, una vera e propria vacanza da sogno incentrata sul cibo. Le cose però prendono una piega inaspettata quando i due combinaguai liberano senza volerlo centinaia di mostri mitologici che iniziano a seminare il panico in tutto il Paese. Per rimediare al pasticcio e risolvere il mistero, la coppia dovrà fare squadra con dei volti nuovi di zecca: lo zio di Scooby, Daisuke-Doo, la maghetta Yume e l’esperto di tecnologia Takumi. Si preannuncia un concentrato di inseguimenti, risate e caos magico davvero imperdibile per la community.