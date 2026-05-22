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Scooby-Doo in Giappone: in arrivo la nuova serie anime “Yokoso Scooby-Doo!”
Eleonora Masala 22/05/2026
Avreste mai immaginato di vedere uno dei personaggi più famosi dei cartoni americani catapultato direttamente nel mondo dell’animazione giapponese? Warner Bros. ha infatti annunciato ufficialmente la produzione di Yokoso Scooby-Doo!, un progetto inedito che sposterà le avventure del mitico cagnolone e della sua squadra nel Paese del Sol Levante. Per ora sappiamo che la distribuzione internazionale passerà su Cartoon Network, ma purtroppo non c’è ancora una data di uscita ufficiale o dettagli precisi sul debutto italiano.
Per quanto riguarda il cast vocale originale ci sono ottime notizie, dato che i fan storici ritroveranno le voci iconiche di sempre. Se guardate i prodotti in lingua originale sarete felici di sapere che Frank Welker tornerà a doppiare Scooby, e al suo fianco ci sarà di nuovo lo straordinario Matthew Lillard nei panni di Shaggy. Sul fronte della regia troviamo Itsuro Kawasaki, che i più attenti ricorderanno sicuramente per la serie The Yakuza’s Guide to Babysitting, mentre Francisco Paredes darà una mano nel ruolo di co-produttore. La vera bomba però riguarda il comparto tecnico, infatti le animazioni saranno interamente curate da OLM, lo storico e famosissimo studio giapponese che ha firmato capolavori del calibro di Pokémon, I Diari della Speziale e ODDTAXI.
Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova trama? La storia comincia con Scooby e Shaggy impegnati in un viaggio culinario in Giappone, una vera e propria vacanza da sogno incentrata sul cibo. Le cose però prendono una piega inaspettata quando i due combinaguai liberano senza volerlo centinaia di mostri mitologici che iniziano a seminare il panico in tutto il Paese. Per rimediare al pasticcio e risolvere il mistero, la coppia dovrà fare squadra con dei volti nuovi di zecca: lo zio di Scooby, Daisuke-Doo, la maghetta Yume e l’esperto di tecnologia Takumi. Si preannuncia un concentrato di inseguimenti, risate e caos magico davvero imperdibile per la community.