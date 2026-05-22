Red River: annunciata la data di debutto dell’anime e svelati nuovi membri del cast

L’attesa per l’adattamento anime di Red River, conosciuto in Giappone come Sora wa Akai Kawa no Hotori e in Italia come Anatolia Story grazie all’edizione Star Comics, si sta finalmente concretizzando con dettagli sempre più precisi. Il sito ufficiale del progetto ha confermato oggi che la serie debutterà il 7 luglio 2026 in Giappone (nel nostro fuso orario l’appuntamento sarà per l’8 luglio) e ha pubblicato la locandina principale, oltre a rivelare sette nuovi doppiatori.

I nomi del cast sono Tomohiro Ono nel ruolo di Kikkuri, Shiki Aoki come Hadi, Natsumi Kawaida nei panni di Ryui, Misato Matsuoka come Shala, Haruki Ishiya che interpreterà Kash, Junya Enoki nel ruolo di Rusafa e Shinichiro Kamio come Mittannamuwa. Costoro sono personaggi fondamentali nell’orbita della corte ittita e delle vicende che ruotano attorno alla protagonista. Inoltre, la loro presenza è il chiaro segnale che la serie coprirà una porzione significativa del materiale originale.

La locandina pubblicata oggi mostra i protagonisti immersi nei paesaggi dell’antica Anatolia, con Yuri e il principe Kail in primo piano e sullo sfondo le figure che animeranno gli intrighi di palazzo le battaglie del regno ittita. L’immagine non fa altro che trasmettere il tono dell’opera, ossia epico e romantico.

Ricordiamo che Red River è un manga shojo scritto e disegnato da Chie Shinohara e che è stato serializzato su Shojo Comic di Shogakukan dal gennaio 1995 al giugno 2002 e raccolto in 28 tankobon con circa 20 milioni di copie in circolazione. La storia segue Yuri, un’adolescente del ventunesimo secolo che viene trasportata nell’antica Anatolia per volere della perfida regina Nakia. Salvata dal figliastro di quest’ultima, il principe Kail, Yuri viene scambiata dal popolo ittita per la reincarnazione della dea della guerra Ishtar. Dopodiché, si ritrova coinvolta in intrighi politici, battaglie e una storia d’amore travolgente.

L’adattamento è prodotto da Tatsunoko Production con la regia di Kosuke Kobayashi (The Master of Ragnarok & Blesser of Einherjar), la series composition affidata a Yoriko Tomita (The Elusive Samurai) e il character design firmato da Kenji Fujisaki (Blood Lad). Infine, una curiosità interessante: nel team figurano anche Kimihito Matsumura e Daisuke Yoshida dell’Istituto Giapponese dell’Archeologia Anatolica, coinvolti come consulenti storici per garantire un’accuratezza che il manga stesso ha sempre cercato di rispettare.