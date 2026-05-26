Sono arrivate finalmente le conferme che i fan stavano aspettando. L’anime tratto dalla light novel Though I Am an Inept Villainess: Tale of the Butterfly-Rat Body Swap in the Maiden Court ha ora una data d’inizio ufficiale: il debutto è fissato per luglio 2026, con distribuzione internazionale affidata a Crunchyroll. A corredare l’annuncio è arrivata anche una nuova e suggestiva locandina promozionale che cattura perfettamente l’atmosfera opulenta e intrigante della corte imperiale al centro della storia.

La notizia è stata diffusa da Toho Global, che ha anche pubblicato il primo trailer promozionale contenente le prime immagini animate della serie. Yoichi Kawamura, direttore di Toho Global, ha commentato così l’annuncio: “Siamo entusiasti di portare Though I Am an Inept Villainess in partnership con Crunchyroll per distribuirla globalmente ai fan di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di far conoscere questa storia agli appassionati di anime ovunque.”

La trama è la seguente: nel regno di Ei, cinque clan rivali presentano le proprie fanciulle come consorti imperiali, nella speranza che una di loro venga incoronata imperatrice. La dolce e fragile Kou Reirin, la cosiddetta “farfalla di corte”, sembra destinata a sposare il principe ereditario. Ma la gelosa Shu Keigetsu, detta “il topo di corte”, ricorre alla magia proibita per scambiare il proprio corpo con quello di Reirin. Lo scambio si rivela però tutt’altro che vantaggioso per Keigetsu, il cui nuovo corpo è gravemente malato e la condanna a vivere sull’orlo della morte. Reirin, nel frattempo, si ritrova nei panni di un’emarginata disprezzata, costretta a rispondere dei crimini commessi da Keigetsu in un pericoloso processo. Le due rivali si ritrovano così sempre più intrecciate nelle vicende dell’altra e dovranno collaborare per sopravvivere, dopo aver scoperto una tremenda congiura ordita nell’ombra del palazzo imperiale.

Alla regia della serie, inoltre, troviamo Mitsue Yamazaki, già nota per ZENSHU e Sleepy Princess in the Demon Castle. La series composition è affidata a Yoshiko Nakamura, già al lavoro su Re:Zero -Starting Life in Another World- e Sleepy Princess in the Demon Castle, mentre il character design è curato da Ai Kikuchi, nota per Shikimori’s Not Just a Cutie. Le musiche sono composte da Yukari Hashimoto (Witch Watch), e la produzione delle animazioni è a carico dello studio Doga Kobo, già responsabile di titoli di grande successo come Oshi no Ko e Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian.

Confermato anche il cast vocale della serie, che si preannuncia di altissimo livello. Manaka Iwami — nota al grande pubblico per aver prestato la voce ad Akane Kurokawa in Oshi no Ko — dà voce alla protagonista Kou Reirin. Al suo fianco, Natsumi Kawaida interpreta la rivale Shu Keigetsu. Tra i nuovi ingressi nel cast figurano poi Makoto Furukawa (That Time I Got Reincarnated as a Slime) nei panni di Ei Gyoumei, Yuichiro Umehara (Golden Kamuy) come Shin-u, Hana Hishikawa (Delicious Party Pretty Cure) nella parte di Leelee, e Farahnaz Nikray (Mobile Suit Gundam: Hathaway) come Kou Tousetsu.

La light novel è stata scritta da Satsuki Nakamura, con illustrazioni di YukiKana, e ha debuttato sul sito Shosetsuka ni Naro nel luglio 2020 prima di essere pubblicata fisicamente da Ichijinsha a partire dal dicembre dello stesso anno, con 12 volumi attualmente disponibili in Giappone. L’adattamento manga, disegnato da Ei Ohitsuji, conta invece 10 volumi nel paese d’origine. La serie ha ottenuto riconoscimenti importanti, vincendo il premio della categoria light novel agli Electronic Comic Awards 2023 nella selezione del pubblico e raggiungendo la vetta della classifica annuale delle light novel femminili di BookLive 2023. Il franchise ha superato complessivamente i 4 milioni di copie tra romanzo e manga in circolazione. Infine, in lingua inglese, sia la light novel che il manga sono pubblicati da Seven Seas Entertainment.