Dragon Ball Xenoverse 3: ecco cosa sappiamo sul nuovo capitolo

Durante il Dragon Ball Games Battle Hour di quest’anno, Bandai Namco ha sciolto ogni riserva, Dragon Ball Xenoverse 3 è ufficialmente in arrivo. Non è più un semplice rumor o una speranza dei fan, ma una promessa concreta fissata per il 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

A dire il vero, la sorpresa è stata parzialmente rovinata. Molti di noi avevano già intuito qualcosa a gennaio, quando era spuntato il titolo provvisorio “Age 1000”, e qualche leak di troppo da un canale ufficiale aveva praticamente confermato il tutto in anticipo. Ma poco importa, l’annuncio ufficiale ha finalmente dato una forma definita a questo progetto che aspettavamo da anni.

Il cuore dell’esperienza ci catapulta nell’Anno 1.000, in una West City totalmente rinnovata e tutta da esplorare. La cosa più emozionante? Il progetto conserva il tocco magico del compianto Akira Toriyama, regalandoci storie inedite che si intrecciano con l’universo che tutti amiamo. Come da tradizione, potremo creare il nostro protagonista da zero, ma questa volta l’avventura prenderà una piega diversa. Entreremo a far parte della Squadra Great Saiya. L’idea di combattere al fianco di alleati vecchi e nuovi, mentre gli eventi della trama iniziano a delinearsi, rende tutto davvero elettrizzante.

Sebbene Bandai Namco e Dimps abbiano tenuto nascosti molti dettagli, sappiamo bene cosa aspettarci dalla formula Xenoverse. Quel mix perfetto tra combattimenti spettacolari, la possibilità di riscrivere i momenti iconici della saga e un roster di lottatori che, conoscendo la serie, sarà destinato a crescere enormemente. Per ora non abbiamo info su una possibile versione per la console Nintendo Switch 2, ma abbiamo davanti a noi un bel po’ di tempo per monitorare la situazione.

Tornare a creare il nostro eroe e vivere una storia originale nell’universo creato dal maestro Toriyama è esattamente quello che serviva per dare nuova linfa alla serie. Preparatevi, perché il 2027 segnerà un punto di svolta fondamentale per tutti i fan di Dragon Ball.