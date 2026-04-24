Naruto: in arrivo un grande annuncio in estate

Naruto ha segnato un’era importante sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e dopo la conclusione del manga, il mondo dei ninja è andato avanti con Boruto. Ma la serie principale nata dalla mente di Masashi Kishimoto è assente dalle scene per anni. Riguardo la serie animata erano previsti quattro episodi speciali per celebrare il ventesimo anniversario, ma Studio Pierrot si è concentrato maggiormente su Bleach: La Guerra dei Mille Anni. Sono molti i fan che attendono il ritorno dell’adattamento anime del ninja biondo e sembra esserci una luce in fondo al tunnel. Quest’estate, la serie ha in programma un grande evento che non solo confermerà alcuni importanti dettagli del manga, ma riserverà anche altre sorprese.

Il 4 giugno, Weekly Shonen Jump si prepara a celebrare il decimo anniversario di Boruto, iniziato con Boruto: Naruto Next Generations e proseguito con il suo sequel Two Blue Vortex. I festeggiamenti per il decimo anniversario includeranno un’edizione a colori del primo volume di Two Blue Vortex, l’ottavo volume del manga, una guida di seicento pagine che ripercorrerà l’intero franchise di Naruto e una retrospettiva video di Boruto: Naruto Next Generations. Sono previsti anche diversi nuovi annunci, e molti fan sperano sicuramente nel ritorno dell’adattamento anime.

L’ultima volta che il franchise di Naruto ha rilasciato un nuovo episodio anime è stato nel 2023, con Boruto: Naruto Next Generations, con il figlio del Settimo Hokage e Kawaki alleati per affrontare l’erede di Jigen. Sebbene gli eroi abbiano sconfitto Code, l’Organizzazione Kara continua a operare nell’ombra, e Two Blue Vortex ha introdotto minacce ben più pericolose per il mondo ninja.

Inizialmente, Studio Pierrot aveva confermato l’uscita di quattro nuovi episodi per riportare i fan degli anime ai primi giorni di Konoha. L’uscita di questi episodi era prevista per settembre 2023 e avrebbero seguito Naruto e il Team 7 in una nuova avventura. Sfortunatamente, Pierrot ha comunicato che problemi di animazione avevano ritardato la pubblicazione degli episodi senza fornire una data o un periodo di uscita di questa miniserie.

Pierrot ha dichiarato di aver adottato un approccio più “stagionale” alle sue produzioni, citando Demon Slayer come esempio. La studio di animazione ha in programma di concludere la Guerra dei Mille Anni di Bleach quest’anno, e di dare il via all’attesissimo ritorno di Black Clover.