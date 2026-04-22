Chainsaw Man: il live-action torna a mostrarsi con un nuovo trailer

La seconda parte del manga di Chainsaw Man si è conclusa all’inizio di quest’anno, con Tatsuki Fujimoto che ha regalato a Denji e al suo mondo un finale controverso di cui i lettori continuano a discutere ancora oggi. Fortunatamente ci sono ancora molti progetti in cantiere per questa sanguinosa serie shonen. Lo studio MAPPA ha in programma un nuovo progetto anime, ossia il seguito di Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc, intitolato Chainsaw Man: Assassins Arc. Per sfruttare l’enorme successo del Diavolo della Motosega, è in lavorazione un nuovo adattamento live-action di cui è stato pubblicato un nuovo trailer visibile in fondo al presente articolo.

Intitolato Chainsaw Man The Stage: Reze Arc è uno spettacolo teatrale live-action che andrà in scena in Giappone da luglio ad agosto di quest’anno. Basato sugli eventi del film di MAPPA e del manga originale, la trama vede il Diavolo Bomba tentare di impossessarsi dei poteri del Diavolo della Motosega, il tutto intrecciato a una relazione destinata al fallimento. Reze sarà interpretata dall’attrice Yui Soma, e diversi membri del cast della prima produzione di Chainsaw Man torneranno a ricoprire i loro ruoli.

In seguito all’annuncio del cast, l’attrice che interpreterà Reze, Yui Soma, ha commentato il suo arrivo alla produzione dicendosi davvero onorata e felice di interpretare il ruolo di Reze. Il suo obiettivo è quello di fare del suo meglio per offrire una versione di Reze che rimanga nel cuore di tutti coloro che guarderanno lo spettacolo.

Anche lo sceneggiatore e regista del prossimo spettacolo teatrale, Fumiya Matsuzaki, ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato alla precedente produzione e confermato che la struttura di base rimarrà la stessa, ma con le conoscenze e le tecniche che si sono ulteriormente evolute nel tempo.

Quando la seconda parte di Chainsaw Man si è conclusa all’inizio di quest’anno, molti lettori si sono chiesti se quella fosse davvero la della storia di Denji. La storia del Diavolo della Motosega ha raggiunto una conclusione definitiva e da allora Fujimoto non ha dato alcun indizio su un possibile ritorno.