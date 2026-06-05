Kaiju No. 8 THE GAME: arriva il capitolo 12 e il debutto di Gen Narumi

Il mondo videoludico di Kaiju No. 8 si aggiorna con un carico di novità davvero notevole, pronte a fare la gioia di tutti i giocatori attivi sui server. Gli sviluppatori di Akatsuki Games, in collaborazione con TOHO e lo studio di animazione Production I.G, hanno infatti rilasciato l’attesissimo dodicesimo capitolo della storia principale, intitolato ufficialmente “X-OVER”. Questa nuova parentesi narrativa promette di scuotere gli equilibri interni della Forze di Difesa, portando i personaggi davanti a sfide inedite e complicazioni politiche e militari piuttosto serie.

La trama di questa nuova sezione si concentra su una delicata missione globale che dovrebbe portare le truppe a New York. I piani della vigilia vengono però stravolti dal capitano della Prima Divisione, il potentissimo Gen Narumi, che si rifiuta categoricamente di partire per l’America, deciso a rimanere in Giappone. Senza il loro leader carismatico, Rin Shinonome e gli altri membri della squadra dovranno rimboccarsi le maniche e difendere il territorio da soli. Per compensare l’assenza del capitano e aumentare la propria potenza di fuoco, la divisione deciderà di testare sul campo la tuta sperimentale X-OVER Suit, un equipaggiamento all’avanguardia progettato appositamente per contrastare minacce di livello colossale.

Oltre allo sviluppo della componente narrativa, l’aggiornamento introduce una sfilza di contenuti molto interessanti. Gli utenti possono finalmente mettere le mani sul nuovo personaggio a cinque stelle, ovvero lo stesso Gen Narumi nella versione denominata “Sky-Piercing Bolt”. In questa variante, il guerriero indossa una speciale tuta CLOZER che amplifica le sue abilità elettriche, combattendo con un’arma ibrida a metà strada tra una pistola e una spada. Per celebrare degnamente il lancio del capitolo 12, è partito anche un evento a tempo limitato che permette di accumulare fino a 1.500 Cristalli Dimensionali semplicemente completando le missioni e scalando le classifiche dei punteggi, un’ottima occasione per fare scorta di risorse utili per le evocazioni.