I Diari della Speziale: il nuovo videogioco supera già i 200.000 preordini

Il franchise de I Diari della Speziale continua a macinare record su record, confermandosi come uno dei nomi più caldi dell’intero panorama pop giapponese. Stavolta i riflettori si accendono sul settore dei videogiochi, dato che la compagnia CTW Inc. ha comunicato i primi dati ufficiali su The Apothecary Diaries: Palace Chronicles. Il titolo di simulazione, ancora prima del suo debutto effettivo sul mercato, è già riuscito a superare la notevole soglia delle duecentomila iscrizioni preliminari da parte degli utenti.

Questo importante traguardo è stato raggiunto subito dopo la pubblicazione di un nuovo trailer promozionale, che ha fatto impazzire i fan grazie alla presenza dei doppiatori originali della serie animata, comprese le voci amatissime di Aoi Yuki nei panni di Maomao e di Takeo Otsuka in quelli del carismatico Jinshi. Per festeggiare l’evento con il pubblico, gli sviluppatori hanno rilasciato una splendida illustrazione inedita incentrata proprio sulla giovane protagonista e hanno promesso una serie di ricompense speciali all’interno del gioco per tutti coloro che si sono registrati sul portale ufficiale G123. Questi bonus iniziali permetteranno ai giocatori di sbloccare oggetti utili per l’avventura e personalizzazioni esclusive fin dal primo giorno di lancio.

Il titolo si presenta come un gioco di simulazione accessibile direttamente via browser ed è basato su un’opera che ha venduto oltre quarantacinque milioni di copie in tutto il mondo. L’universo narrativo imbastito attorno ai misteri della corte imperiale sta vivendo un momento davvero d’oro e gli sviluppatori stanno spingendo molto sull’acceleratore per sfruttare questa scia di popolarità.

I fan della serie hanno tantissimo materiale da attendere con ansia, infatti oltre a questo nuovo progetto videoludico, l’autunno si preannuncia caldissimo. La terza stagione dell’anime debutterà infatti a partire da ottobre con una programmazione divisa in due parti consecutive, mentre per il mese di dicembre è già stato confermato il primo, attesissimo film cinematografico della saga. Non resta che armarsi di pazienza e godersi questo ricco viaggio multimediale in compagnia della speziale più famosa del piccolo schermo.