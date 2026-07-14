Solo Leveling: KARMA svela la sua storia inedita nel nuovo trailer ufficiale

Il travolgente successo di Solo Leveling continua a espandersi oltre i confini dell’animazione e dei webtoon, preparandosi a conquistare il mercato videoludico con un progetto ambizioso. La software house Netmarble Neo ha infatti pubblicato un nuovo e atteso trailer ufficiale per Solo Leveling: KARMA, un action RPG con elementi roguelite che promette di approfondire la trama del franchise in modo del tutto inaspettato. Il filmato si focalizza sulla componente narrativa principale del titolo, mettendo in luce un arco di eventi del tutto originale che ruota attorno a una guerra infinita che va avanti da ben ventisette anni.

Questo viaggio inedito metterà sul piatto un gruppo di volti mai visti prima, ideati da zero proprio per dare più spessore e varietà alle sessioni di gioco. Se invece non conoscete le basi di questo universo, sappiate che la trama principale ruota attorno a Sung Jinwoo, un ragazzo inizialmente considerato da tutti come il cacciatore meno dotato e più fragile dell’umanità. La sua esistenza cambia radicalmente dopo essere stato brutalmente massacrato all’interno di un misterioso dungeon di alto livello. Sopravvissuto miracolosamente all’evento, il giovane si risveglia connesso al “Sistema”, un’interfaccia virtuale visibile solo ai suoi occhi che gli permette di potenziare le proprie statistiche personali combattimento dopo combattimento. Da quel momento, la sua missione diventa quella di svelare i segreti legati ai suoi nuovi, immensi poteri e alle insidie che si celano dietro i passaggi dimensionali che minacciano la Terra.

Con questo nuovo spin-off interattivo, gli sviluppatori mirano a catturare l’attenzione dei fan storici offrendo qualcosa di fresco e mai visto prima, piuttosto che limitarsi a replicare passivamente le tappe narrative dell’opera cartacea o della serie animata presente su Crunchyroll. Le prime sequenze mostrate nel trailer evidenziano un gameplay solido, dinamico e visivamente spettacolare, perfetto per un action che punta a ridefinire gli standard dei roguelite ispirati ai grandi franchise multimediali asiatici.