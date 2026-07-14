Jaadugar: A Witch in Mongolia, si parte per il nuovo arco narrativo

Il viaggio della giovane Sitara si arricchisce di un nuovo, importante capitolo. L’adattamento anime di Jaadugar: A Witch in Mongolia, trasposizione della pluripremiata opera firmata da Tomato Soup, si addentra nel vivo delle vicende legate al suggestivo “Mongolia Arc”. Per l’occasione, lo staff ha rilasciato un nuovissimo trailer che introduce gli spettatori alle atmosfere di questa saga. Insieme alle sequenze animate inedite, sono stati svelati anche i nomi dei doppiatori che presteranno la voce ai personaggi pronti a esordire sullo schermo: Misaki Kuno interpreterà Sorghaghtani, Ayaka Asai sarà Möge e Mayumi Shintani darà vita a Kirgistani. La serie animata è attualmente disponibile per la visione in streaming all’interno del catalogo di Crunchyroll.

La trama, ambientata nel tredicesimo secolo, segue le sorti di Sitara, una ragazza strappata alla propria terra e venduta nei mercati degli schiavi in Iran. Rimasta sola e senza speranze, viene accolta da Fatima, una donna appartenente a una colta dinastia di studiosi. Qui la protagonista impara a comprendere l’immenso valore della conoscenza e dell’istruzione. Tuttavia, la sua ritrovata serenità domestica viene spezzata dall’inarrestabile avanzata dell’Impero Mongolo guidato da Gengis Khan. Quando l’esercito guidato dal principe Tolui distrugge la sua città cancellando ogni cosa, Sitara giura una vendetta totale contro i conquistatori, trasformandosi nella “strega” destinata a influenzare i destini di un intero continente.

Dietro la realizzazione di questo gioiello visivo c’è lo studio d’animazione Science SARU, con la regia esecutiva affidata al tocco artistico di Naoko Yamada e la direzione di Abel Gongora. Il character design porta la firma prestigiosa di Kenichi Yoshida, mentre Kanichi Kato si occupa della composizione della serie. Il manga originale ha saputo conquistare la critica, tanto da aggiudicarsi il prestigioso Gran Premio della 55ª edizione dei Japan Cartoonists Association Awards nel 2026. Questa serie promette di regalare un mix perfetto di ricostruzione storica e dramma personale.