La Malinconia di Haruhi Suzumiya: annunciata la mostra per il 20° anniversario dell’anime a Tokyo

Per celebrare il 20° anniversario dell’anime La Malinconia di Haruhi Suzumiya, è stata annunciata una mostra ufficiale a Tokyo. L’evento si intitola SOS Exhibition – The Exhibition of Haruhi Suzumiya That Greatly Excited the World e si terrà presso l’Exhibition Hall D di Sunshine City, nel quartiere di Ikebukuro a Tokyo, dal 10 al 30 agosto 2026.

Insieme all’annuncio è stata diffusa una nuova visual promozionale realizzata da Noizi Ito, l’illustratrice originale della serie di light novel, che ritrae i membri della SOS Brigade. Il sito ufficiale dell’evento e il profilo X della mostra sono già attivi.

Il franchise nasce dalle light novel di Nagaru Tanigawa, illustrate da Noizi Ito e pubblicate a partire dal 2003. L’adattamento anime, prodotto da Kyoto Animation e diretto da Tatsuya Ishihara, ha debuttato il 2 aprile 2006. La serie ha segnato profondamente l’industria dell’animazione giapponese e ha contribuito in modo determinante al boom degli anime nella seconda metà degli anni Duemila, sia in Giappone che nel resto del mondo. Il film The Disappearance of Haruhi Suzumiya è uscito nelle sale giapponesi il 6 febbraio 2010 ed è considerato uno dei lungometraggi anime più apprezzati di sempre, come ricordato anche in questa selezione dei migliori film d’animazione non targati Studio Ghibli.

Kyoto Animation rimane ancora oggi uno degli studi più celebri del settore. Il suo catalogo annovera titoli come K-On!, Violet Evergarden e Clannad, con La Malinconia di Haruhi Suzumiya riconosciuta come la serie che ha definito l’identità dello studio agli occhi del pubblico internazionale. Il 2027 vedrà KyoAni tornare al cinema con The Credits Roll into the Sea, nuovo progetto originale già annunciato.

La mostra si articola in due sezioni principali. La prima, intitolata The Recollections of Haruhi Suzumiya, ripercorre la storia della produzione attraverso materiali rari, bozzetti originali e una ricostruzione fedele dell’aula del club della SOS Brigade, uno dei set più iconici della serie. La seconda sezione, The Haruhi Suzumiya Phenomenon, analizza l’impatto culturale che il franchise ha avuto sull’animazione moderna, sulla cultura pop e sull’intrattenimento globale.

Ogni visitatore riceverà un bonus di ingresso che cambierà in base alla data di visita. Nella prima metà dell’evento, dal 10 al 20 agosto, saranno distribuiti clear card in stile SNS in sei varianti grafiche. Nella seconda metà, dal 21 al 30 agosto, toccherà invece a segnalibri Tanabata in dieci varianti. Chi acquista il biglietto di ingresso standard potrà ricevere, con l’acquisto del ticket per la merce in edizione limitata, la riproduzione del celebre bracciale della SOS Brigade, uno degli accessori più iconici dell’intera serie.

Inoltre, l’area merchandise dell’evento proporrà prodotti esclusivi basati sulle nuove illustrazioni commissionate per l’anniversario, insieme a un guidebook ufficiale della mostra. Ulteriori bonus saranno disponibili per chi supererà una soglia di spesa prestabilita. Le collezioni di carte varieranno tra la prima e la seconda metà: dodici soggetti da La Malinconia di Haruhi Suzumiya dal 10 al 20 agosto e dodici soggetti da The Disappearance of Haruhi Suzumiya dal 21 al 30 agosto.

Il biglietto standard ha un costo di 2.500 yen (circa 15 dollari), disponibile su LAWSON TICKET. Il ticket aggiuntivo per la merce in edizione limitata è priced a 2.000 yen. La vendita dei biglietti è partita l’8 luglio 2026 alle 10:00 (JST) tramite il sito ufficiale dell’evento.

Infine, gli anniversari dei grandi franchise anime continuano a essere celebrati con iniziative dedicate, come nel caso di Toradora!.