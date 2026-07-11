Twisted Metal: finalmente in Italia la serie videoludica con Anthony Mackie

Allo Sky What’s Next, l’annuncio dei palinsesti per la prossima stagione, è stato rivelato l’arrivo di Twisted Metal, la serie live action tratta dall’omonimo videogioco con Anthony Mackie.

Ispirata al videogioco PlayStation di fama mondiale, tecnicamente era arrivata in sordina ad inizio 2025 con la sola prima stagione sul servizio Plus Streaming della console. Ora però arriva completa e con un programmazione regolare e più accessibile grazie a Sky e NOW.

In un’America post-apocalittica le poche città rimaste integre hanno innalzato mura per difendersi dagli attacchi di predoni e assassini, da questo inferno nasce la figura del ‘’lattaio’’: un corriere che rischia la vita per portare pacchi e beni di prima necessità fra un insediamento e l’altro. John Doe (Anthony Mackie, ex Falcon ora Captain America nel Marvel Cinematic Universe) è uno di questi, incaricato di recuperare un pacco da nuova Chicago e riportarlo indietro integro. La sua ricompensa sarà la cittadinanza a nuova San Francisco: unico luogo protetto da grandi mura e dove la vita sembra essere rimasta a prima della caduta delle bombe.

Twisted Metal: quando e dove in onda in Italia?

La serie live action arriverà dal 31 agosto – quindi a fine estate – su Sky e in streaming su NOW. Proprio come la recente Poker Face con Natasha Lyonne, è frutto della partnership con NBCUniversal e Peacock. Si inizierà con la prima stagione con due episodi a settimana (successivamente disponibili on demand). Per poi proseguire con la seconda stagione e lo stesso tipo di programmazione.

Durante la sua missione, John Doe incontra diverse figure importanti dell’universo videoludico originale per poi finire dallo stesso Calypso. Quest’ultimo lo informa dell’inizio di un nuovo torneo dove il vincitore avrà come premio il veder realizzato il suo più grande desiderio: il Twisted Metal.

Nel cast anche Stephanie Beatriz (Quieta), Joe Seanoa e Will Arnett (Sweet Tooth), Thomas Haden Church (agente Stone), Anthony Carrigan (Calypso).

Una terza stagione è già in produzione e new entry sarà Mark Hamill.