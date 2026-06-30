Batman Caped Crusader stagione 2: ecco quando esce su Prime Video

Batman Caped Crusader sta finalmente per tornare.

La serie tv animata rivisitazione del classico anni ’80-’90 era approdata con successo (e lamentele) nel 2024 ed era stata prontamente rinnovata. Ora finalmente possiamo vedere la stagione 2.

Un serial dall’atmosfera cupa che omaggia il passato e che racconta le vicende del temibile giustiziere nei suoi primi anni come giustiziere. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco Bruce Wayne diventa qualcosa di più e, allo stesso tempo, meno che umano: Batman. Notte dopo notte, contro ogni probabilità, conduce la sua implacabile guerra solitaria contro il crimine.

La serie è una rivisitazione della mitologia di Batman attraverso lo sguardo visionario degli executive producers J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Basata sui personaggi della DC, Batman Caped Crusader è prodotta dalla Warner Bros. Animation, DC Studios, dalla Bad Robot Productions di Abrams e dalla 6th & Idaho di Reeves. Oltre ad Abrams, Reeves e Timm, tra gli executive producers figurano anche James Tucker, Geoffrey Thorne, Sarah Geismer, Rachel Rusch Rich, e Sam Register.

Batman Caped Crusader stagione 2: data e dettagli su Prime Video

La stagione 2 arriverà sulla piattaforma streaming il 31 luglio con 10 episodi in binge watching, proprio come la stagione inaugurale.

Prodotta da Bad Robot Productions, 6th & Idaho Motion Picture Company, Warner Bros. Animation, DC Studios e Amazon MGM Studios, la serie ripropone il mito di Batman con un focus sugli aspetti noir del crociato incappucciato.

Ambientata in una Gotham City degli anni ’40 oscura e minacciosa, ispirata alle storie di Batman pubblicate fino agli anni ’60 sotto l’appellativo di detective comics, la serie presenta un giovane Bruce Wayne nei primi stadi della sua carriera di combattente del crimine. Esplora la sua lotta contro la corruzione dilagante e il crimine della città, compresa una forza di polizia corrotta e una città piena di guerre tra bande mafiose.

Con tono cupo e malinconico, Batman che spesso passa in secondo piano rispetto ad altri personaggi, includendo nuove interpretazioni di classici villain come il Pinguino che diventa donna, e ancora Catwoman e Clayface, e alleati come il commissario James Gordon e sua figlia Barbara, che assumono ruoli più importanti.

Inizialmente si concentra su casi investigativi episodici per poi accumularsi in una narrazione più ampia nel corso della stagione. Lo show offre una visione più realistica e meno vistosa dei suoi protagonisti, integrando nuove e diverse interpretazioni dei ruoli classici.