A New Dawn: l’anime al cinema in Italia

Animagine, la collana nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment che porta al cinema gli anime del presente e del passato, è lieta di annunciare l’uscita di A New Dawn, che arriverà nelle sale italiane come evento speciale. Presentato in concorso alla 76° Berlinale e anche al festival di Annecy, è il primo lungometraggio di Yoshitoshi Shinomiya. Lui ha curato i disegni dei suggestivi flashback di Your Name.

La storia della pellicola ha un punto di partenza ben preciso, come racconta il regista, che ne è anche sceneggiatore: “Un giorno, mentre stavamo andando al mio studio, mio figlio, seduto sul sedile del passeggero, ha guardato fuori dal finestrino e ha esclamato: “Guarda, si vede il mare!”. Ma quello che aveva scambiato per il mare era in realtà un’immensa distesa di pannelli solari che ricopriva la pianura”.

Continua il regista sulla sua opera prima: “Riflettevano la luce con tale intensità da creare, agli occhi di un bambino, una perfetta illusione ottica. Sembrano splendenti e incontaminati, ma in realtà hanno sostituito il verde rigoglioso della campagna con un paesaggio vuoto, privo della sua anima. È il nuovo volto del Giappone, nato dall’intreccio tra la ricostruzione successiva al disastro del 2011 e le trasformazioni economiche che ne sono seguite”.

La cementificazione dei paesaggi naturali, la gentrificazione e la perdita delle tradizioni giapponesi sono al centro di A New Dawn. Una riflessione sul difficile equilibrio tra progresso e memoria attraverso una storia di formazione intensa e profondamente umana. A dare ulteriore forza al racconto è uno stile visivo di straordinaria ricercatezza, in cui l’animazione 2D disegnata a mano si fonde con stop motion, clay animation, acquerelli e tecniche analogiche. Il risultato? Immagini dal forte impatto pittorico che trasformano ogni fotogramma in un’opera d’arte in movimento.

I genitori di Kaoru hanno lavorato per anni alla storica fabbrica di fuochi di artificio di Niura, una piccola cittadina costiera del Giappone. Lei e gli amici Keitaro e Sentaro, figli del padrone della manifattura, formano un trio indissolubile; o almeno, fino al momento in cui la fabbrica viene chiusa e il padre dei ragazzi svanisce nel nulla. La storia di A New Dawn inizia quattro anni dopo queste vicende, quando Kaoru, che ormai si è trasferita a Tokyo, torna nella cittadina natale per lavorare su un evento che rimpiazzi il vecchio festival dei fuochi artificiali.

Lì ritrova gli amici di una volta, ma nulla è come un tempo. Al posto della foresta c’è una distesa di pannelli solari, il lago si sta prosciugando e la fabbrica che è stata al centro della loro infanzia è sotto sfratto deve essere abbattuta da lì al giorno dopo. I tre ragazzi allora decidono di tentare l’impossibile, per regalare un ultimo spettacolo pirotecnico alla città prima che il paesaggio che ricordano venga cancellato per sempre: creare e lanciare lo Shuhari, il fuoco d’artificio che riflette l’armonia dell’universo.

A New Dawn, l’anime al cinema in Italia: data, trailer, poster

A New Dawn arriva in sala dal 23 al 29 luglio con Animagine, la collana nata da Dynit e Adler Entertainment.

La storica fabbrica di fuochi d’artificio Obinata rischia lo sfratto a causa di un progetto di riqualificazione urbana del paese. Keitaro Obinata, cresciuto in quel luogo, cerca di portare a termine lo Shuhari, il fuoco che rappresenta l’armonia dell’universo, al posto del padre scomparso.

L’ultimo giorno d’estate, la sua amica d’infanzia Kaoru, che vive a Tokyo, fa ritorno a casa. Il fratello maggiore di Keitaro, Sentaro, che lavora in municipio, informa i due che la scadenza per lo sfratto è fissata per il giorno successivo. I tre si ritrovano così dopo quattro anni di lontananza ed elaborano un piano sorprendente che prevede il completamento e il lancio dello Shuhari…

Di seguito poster e trailer del film: