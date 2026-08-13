Crunchyroll acquisisce i diritti del nuovo film di Makoto Shinkai, il regista di Your Name

Nuovo importante colpo di mercato per Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, che si sono assicurate la distribuzione in tutto il mondo del prossimo attesissimo lungometraggio di Makoto Shinkai. Si tratta dell’ottavo progetto nella carriera del celebre regista e l’intesa commerciale coprirà praticamente ogni Paese del pianeta, lasciando fuori dalla gestione diretta soltanto buona parte del territorio asiatico. La mossa consolida una collaborazione ormai profonda tra il noto servizio di streaming e l’autore giapponese, artefice di fenomeni capaci di sbancare i botteghini globali e di infrangere storici record di incassi come Your Name, Weathering with You e il più recente Suzume, pellicola che ha confermato la sua immensa popolarità anche nei mercati occidentali.

In questa fase iniziale le informazioni sul progetto restano comunque pochissime e ben custodite da tutto il team di produzione. Il team di produzione non ha ancora comunicato il nome definitivo dell’opera, i dettagli specifici sulla trama o una finestra temporale precisa per il debutto ufficiale sul grande schermo. A dare qualche certezza in più ai lettori ci ha pensato lo stesso Shinkai, che ha voluto condividere direttamente alcuni aggiornamenti molto confortanti per rassicurare i suoi stimatori. Il creativo ha infatti spiegato che la creazione dell’opera sta proseguendo senza sosta già da diversi anni, lavorando in totale sintonia e attraverso un coordinamento quotidiano insieme alle varie realtà internazionali che finanziano il progetto.

A giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal maestro, la presentazione ufficiale per il pubblico e il successivo arrivo nelle sale cinematografiche non sembrano affatto lontani. Gli esperti del settore prevedono che i primissimi dettagli concreti sulla storia e i trailer d’esordio vedranno la luce entro la fine del 2026, accendendo subito l’entusiasmo di chi attende il suo ritorno. Con questa operazione strategica Crunchyroll ribadisce ancora una volta la propria netta leadership nella promozione dell’animazione di alto livello su scala globale, assicurandosi uno dei titoli in assoluto più prestigiosi dei prossimi anni.