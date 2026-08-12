La seconda stagione di SK8 the Infinity (SK∞ エスケーエイト) avrà un’ambientazione invernale. La notizia è arrivata l’8 agosto 2026, quando l’account X ufficiale della serie ha condiviso un messaggio e una nuova illustrazione promozionale firmati dalla regista Hiroko Utsumi. Nel messaggio, Utsumi ha anticipato che la stagione della Stagione 2 sarà l’inverno, parlando di un “Winter SK8“. La regista ha precisato che la produzione sta procedendo, ma che non è ancora il momento di mostrare materiale al pubblico. Data di debutto, cast aggiuntivo e ulteriori dettagli non sono stati comunicati.

La seconda stagione era stata annunciata il 14 agosto 2022, insieme all’OVA SK8 the Infinity Extra Part. L’OVA, composta da quattro episodi, è uscita in Giappone il 19 marzo 2025, dopo una proiezione teatrale anticipata il 24 gennaio 2025. La produzione dell’OVA è stata curata dalla costola Bones Film, mentre la Stagione 2 è affidata allo studio principale Bones.

Lo staff principale della Stagione 2 è confermato. Hiroko Utsumi torna alla regia. Ichirō Ōkouchi si occupa nuovamente della series composition. Michinori Chiba riprende il ruolo di character designer e direttore dell’animazione. Il trio aveva già guidato la prima stagione, andata in onda dal 10 gennaio al 4 aprile 2021 sui canali ABC e TV Asahi, all’interno del blocco Animazing!!!. La prima stagione era composta da dodici episodi.

SK8 the Infinity è un anime originale ideato da Hiroko Utsumi e Bones. La storia è ambientata a Okinawa e ruota attorno a una gara di skateboard clandestina e notturna chiamata “S”, disputata lungo una strada scavata in una miniera abbandonata. Il protagonista è Reki Kyan (doppiato da Tasuku Hatanaka), appassionato di skateboard che introduce alla gara il suo nuovo compagno di classe Langa Hasegawa (doppiato da Chiaki Kobayashi), uno snowboarder canadese che si adatta rapidamente alla tavola. Attorno a loro gravitano personaggi come Miya Chinen (Takuma Nagatsuka), il misterioso Adam (Takehito Koyasu) e i veterani dello skate Cherry Blossom (Hikaru Midorikawa) e Joe (Yasunori Matsumoto). La distribuzione internazionale della prima stagione è affidata a Crunchyroll.

Inoltre, dal franchise sono nati due manga: lo spin-off comico SK8 Chill Out! di Toriyasu, serializzato su Young Ace Up di Kadokawa Shoten dal 11 gennaio 2021, e un adattamento manga della serie TV di Kazuto Kōjima, pubblicato su BookLive! sotto l’imprint Nino dal 5 marzo 2021.

Infine, il palinsesto invernale del 2027 conta già diversi titoli attesi, come Inherit the Winds, l’anime sulla Shinsengumi prodotto da Aniplex, e nello stesso periodo è prevista anche la seconda stagione di Akane-banashi.