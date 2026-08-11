Giant Ojō-sama: l’anime debutterà a gennaio 2027 con lo staff principale rivelato

L’anime di Giant Ojō-sama (ジャイアントお嬢様, Jaianto Ojō-sama) debutterà in Giappone nel gennaio 2027. Il 6 agosto 2026 sono stati rivelati la visual teaser e lo staff principale della produzione.

La regia è affidata a Hiroshi Ikehata, noto al pubblico per aver diretto Witch Watch. Il vice-regista è Katsuya Ōshima, già assistente alla regia di Tongari Boushi no Atelier. La series composition e la sceneggiatura sono a cura di Yū Satō. Il character design e la direzione dell’animazione sono affidati a Hajime Mitsuda. L’animazione è prodotta da Tatsunoko Production, storico studio responsabile di titoli come Yattaman e Science Ninja Team Gatchaman.

Il manga originale è scritto e disegnato da Nikumura Q. La serie ha debuttato come webcomic sul sito Jump Rookie di Shueisha il 17 dicembre 2020. Dal 30 luglio 2021 la serializzazione è proseguita su Sunday Webry di Shogakukan, sotto l’imprint Shōnen Sunday Comics Special. Il primo volume tankōbon è uscito il 12 novembre 2021. Attualmente i volumi pubblicati sono dodici, con l’ultimo uscito il 10 agosto 2026. L’adattamento anime era stato annunciato per la prima volta il 3 marzo 2025.

La serie era stata nominata agli ottavi Next Manga Awards nel 2022. Nel 2023 si è classificata quinta nel sondaggio di AnimeJapan sulle opere più attese in forma animata, a dimostrazione dell’interesse del pubblico verso il titolo.

La trama segue Oriko Fujido, erede dello Zaibatsu Fujido, una delle famiglie più ricche e potenti del paese. Per il suo quarto compleanno ha ricevuto in dono la proprietà di un’intera città. Anni dopo, un kaiju attacca la città. Il suo maggiordomo, il dottor Sebastian, le somministra una bevanda energetica sperimentale che la trasforma in una gigante. Oriko sconfigge il mostro e si autoproclama protettrice della città. Da quel momento in poi, ogni volta che un pericolo minaccia il territorio, Oriko interviene in forma gigante. Il rovescio della medaglia è che i suoi interventi causano spesso danni collaterali alla città che intende difendere. La serie è una commedia a tutti gli effetti, costruita sul contrasto tra i modi raffinati da figlia di buona famiglia e le situazioni rocambolesche generate dalle sue dimensioni spropositate.

Il palinsesto invernale del 2027 si conferma tra i più ricchi degli ultimi anni e nello stesso periodo figura Inherit the Winds, la serie sulla Shinsengumi prodotta da Aniplex. Infine, è in arrivo anche Akane-banashi Stagione 2, confermata per lo stesso mese.