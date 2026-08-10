Bleach: annunciato un nuovo spin-off

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è entrato ormai nel vivo con la quarta e ultima parte dell’anime, in onda da quest’estate. E fortunatamente le avventure dei mietitori di anime proseguirà con un importante progetto spin-off nel prossimo futuro. La Guerra dei Mille Anni si prepara al gran finale dell’anime, e nel frattempo sono iniziate le celebrazioni speciali per il 25° anniversario dal debutto di Bleach su Shonen Jump. Questo significa che molti nuovi progetti sono in arrivo.

La serie nata dalla mente di Tite Kubo sta celebrando il 25° anniversario con una serie di nuovi progetti, mostre e altro ancora tra cui un nuovo spin-off. Intitolato Don’t Bleach My Fist, si tratta di uno spin-off ufficiale della serie che immagina tutto in un nuovo universo di delinquenti liceali, ed è stato confermato che anche questo spin-off avrà presto un sequel.

Don’t Bleach My Fist è un romanzo spin-off ufficiale scritto da Narita Ryohgo con illustrazioni di Tite Kubo, che catapulta i personaggi principali in un universo alternativo dove Ichigo e gli altri sono solo dei teppisti al liceo. Si tratta di una storia in cui Shinigami, Quincy e altri si incontrano in diverse scuole. Il primo romanzo è uscito in Giappone quest’estate e ora è stato confermato che ci sarà un sequel nel prossimo futuro.

Una finestra di lancio o una data di uscita per Don’t Bleach My Fist II al momento è ignota, ma è confermato che è nelle prime fasi di pianificazione. Inoltre è stato rivelato l’aspetto degli Arrancar in questo universo alternativo. È solo uno dei tanti nuovi progetti che Bleach ha in programma per il 25° anniversario, tra cui mostre d’arte speciali, artbook e molto altro, che arriveranno presto in Giappone.

La quarta parte dell’adattamento anime de La Guerra dei Mille Anni, “The Calamity”, sarà più breve rispetto alle altre stagioni in quanto durerà solo dieci episodi. La serie coprirà gli ultimi capitoli del manga e concluderà ufficialmente questa lunga saga anime quasi dieci anni dopo la fine del manga e 25 anni dopo il suo inizio.

Ma difficilmente questo segnerà la fine del franchise visto che si vocifera che Bleach punta a continuare la storia con altri episodi dell’arco narrativo infernale iniziato da Tite Kubo qualche anno fa. In precedenza, Kubo era tornato con uno speciale one-shot per celebrare il 20° anniversario del manga, lasciando la storia in sospeso e introducendo una nuova regione oscura, popolata da nemici potenti ma familiari, che Ichigo avrebbe dovuto affrontare.