Kaiju No. 8: in arrivo il corto animato su Gen Narumi e novità per il franchise

L’universo narrativo nato dalla mente di Naoya Matsumoto si arricchisce di nuovi contenuti speciali. A partire dal prossimo 5 settembre farà il suo esordio su Crunchyroll la miniserie animata originale intitolata Narumi’s Week at Work, uno spin-off incentrato sulla figura di Gen Narumi. La produzione si articolerà in quattro episodi complessivi, con una cadenza di uscita settimanale programmata per ogni sabato. Il soggetto originale del progetto è firmato da Kizuku Watanabe, già apprezzato autore del manga derivato Kaiju No. 8 RELAX, attualmente pubblicato tra le pagine della rivista Saikyo Jump di casa Shueisha.

Il trailer diffuso di recente mostra lati inediti della personalità del capitano Narumi, mai esplorati all’interno dell’adattamento televisivo principale, affiancato da diversi personaggi posizionati in contesti e sequenze del tutto nuove. Le novità legate al franchise non si fermano tuttavia all’ambito strettamente visivo della piattaforma di streaming. Gli organizzatori hanno infatti rivelato un’illustrazione promozionale per l’evento Kaiju No. 8 Anime Boot Camp in Tachikawa, previsto per il 24 ottobre presso il Tachikawa Stage Garden di Tokyo. La locandina ritrae Kafka Hibino e i suoi compagni di squadra vestiti con eleganti abiti autunnali al posto delle consuete divise da combattimento delle Forze di Difesa. La manifestazione prevedrà sessioni di doppiaggio dal vivo, uno speciale programma a tema e letture recitate inedite, con le iscrizioni alla seconda fase di sorteggio dei biglietti aperte sul circuito Lawson Ticket.

Infine, in occasione del compleanno del protagonista Kafka Hibino, la produzione ha rilasciato un’illustrazione celebrativa che mostra il personaggio intento a godersi un pasto in totale spensieratezza. Questo insieme di annunci mantiene altissima l’attenzione attorno al titolo, posizionandosi idealmente tra il successo riscontrato dalla prima stagione animata e l’attesa per i nuovi sviluppi della storia. Per tutti gli appassionati si tratta di un’ottima occasione per approfondire le sfaccettature dei singoli componenti del cast attraverso un registro narrativo più leggero e quotidiano.