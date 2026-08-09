Gangsta: in Giappone esce il nono volume dopo ben otto anni di pausa

Tutti gli appassionati delle storie firmate da Kohske e i lettori abituali di fumetti giapponesi possono finalmente tirare un grande sospiro di sollievo e festeggiare un momento a lungo atteso. A ben otto anni di distanza dall’ultima apparizione ufficiale sugli scaffali nipponici, causata da un lunghissimo e inevitabile stop per motivi di salute dell’artista, è stato lanciato in Giappone il nono volume di Gangsta. Questa bella novità arriva insieme a un ottimo risultato per l’intera opera, dato che la serie è riuscita a superare la quota di ben due milioni di copie stampate e distribuite complessivamente se si prendono in esame i nove tankobon arrivati finora sul mercato.

I capitoli avevano ricominciato a uscire questa estate, ponendo fine a un blocco prolungato che andava avanti da davvero tanto tempo. L’autrice si era dovuta fermare per forza per curare il lupus eritematoso sistemico, una malattia autoimmune davvero dura con cui la mangaka fa i conti ancora oggi. Per via delle sue condizioni di salute attuali, la serie andrà avanti a ritmi molto saltuari e imprevedibili. I nuovi capitoli usciranno a rilento e bisognerà aspettare parecchio tempo prima di vedere pubblicati i prossimi volumi, ma l’importante è che il progetto non sia stato abbandonato definitivamente.

Nel nostro Paese il manga è curato da Planet Manga, la nota etichetta di Panini Comics che ha fatto conoscere al pubblico italiano le vicende cupe di Nicolas e Worick. L’uscita di questo nuovo numero in patria dimostra chiaramente che l’autrice non ha nessuna intenzione di lasciare a metà il suo lavoro. La grande voglia di Kohske di stringere i denti e tirare dritto nonostante tutte le difficoltà fisiche è un bellissimo segnale per chi ama questo titolo, che ora aspetta solo di vedere come si evolveranno le cose anche all’interno della nostra edizione locale nel corso dei prossimi mesi.