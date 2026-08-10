Dragon Ball Super è pronto a tornare dopo due anni di pausa?

Dragon Ball Super ha dato ai fan la speranza di un suo ritorno dopo due lunghi anni di pausa, iniziata poco dopo la tragica scomparsa dell’amato mangaka e papà di Goku, Akira Toriyama, nel 2024. Il manga disegnato da Toyotaro si è poi concluso dopo la fine dell’adattamento del film Dragon Ball Super: Super Hero. Anche durante la pausa, però, Toyotaro ha espresso il suo interesse a riportare in auge la serie con nuovo materiale, dopo un breve ritorno con uno speciale l’anno scorso.

Dragon Ball Super è in pausa da marzo 2024 e Toyotaro è rimasto attivo con illustrazioni speciali e omaggi ai suoi numerosi personaggi negli anni successivi. Ma non si può di certo ancora pienamente parlare di un ritorno effettivo della serie, e ora mangaka sta riaccendendo le speranze dei fan, rispondendo sui social media con un messaggio enigmatico a un fan che chiedeva un seguito della serie. Questo potrebbe significare che le cose stanno finalmente procedendo.

Quando si parla del ritorno di Super, è solo questione di “quando” e non di “se”. Il franchise continua ad avere un successo incredibile anche senza una serie anime o manga in corso, e l’anime tornerà finalmente sul piccolo schermo entro la fine dell’anno. Non solo ci sarà con una nuova serie remake dell’arco narrativo della Battaglia degli Dei, intitolata Dragon Ball Super: Beerus, ma tornerà anche con l’adattamento di nuovo arco narrativo dando continuità alla serie televisiva.

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol è l’anime che adatterà l’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, uno degli archi del manga mai adattato prima d’ora. Considerando che questo e l’arco di Granolah devono ancora essere adattati, allora il manga dovrà ripartire da zero per creare nuovo materiale, in modo che l’anime possa proseguire dopo la trasposizione di questi archi.

L’uscita di Dragon Ball Super: Beerus è attualmente previsto per l’autunno, ma al momento non ci sono informazioni riguardanti il numero di di episodi. L’anime sarà una versione “migliorata” della serie TV di Super, che si concentrerà sugli archi narrativi della Battaglia degli Dei e della Resurrezione di F, e potrebbe durare anche più a lungo del previsto. Successivamente, arriverà il nuovo adattamento anime, The Galactic Patrol, ma in questo caso è ancora sconosciuta la data di uscita.