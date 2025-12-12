Dragon Ball Super: Toyotaro celebra i 10 anni del manga con un’illustrazione speciale

Dragon Ball Super nasce come una serie televisiva che ha successivamente ricevuto un adattamento manga disegnato da Toyotarō e ideato da Akira Toriyama. Ha debuttato sulla rivista mensile V Jump di Shūeisha nel 2015 e ora Dragon Ball Super è pronto per celebrare il suo decimo anniversario. Dopo la tragica scomparsa dell’amato Akira Toriyama, la serializzazione del manga si è fermata e quest’anno non sarà presente al Jump Festa. Nonostante questo, Dragon Ball ha già in programma un grande evento per l’inizio del 2026.

La rivista V-Jump di Shueisha pubblica sia manga che videogiochi in un’unica rivista, evidenziando regolarmente il meglio del meglio di entrambi i media. Dato che il franchise di Dragon Ball ha conquistato entrambi i mondi, è logico che i Guerrieri Z siano sempre presenti in copertina. È il caso del numero di questo mese, che presenta una nuova illustrazione realizzata da Toyotaro, con Goku Ultra Istinto e Gohan Beast fianco a fianco. Attualmente il franchise shonen si prepara per tornare in occasione del Dragon Ball Genki Dama Festival che si terrà a gennaio 2026.

Goku e Gohan si sono scontrati con le loro trasformazioni più potenti negli ultimi capitoli dell’arco narrativo di Super Hero. Il manga, che ha adattato gli eventi dell’ultimo lungometraggio, ha mostrato ai lettori la reunion tra Goku, Vegeta e Gohan dopo la sconfitta di Cell Max, con i tre Guerrieri che hanno testato i loro attuali livelli di potenza. Non è chiaro se la forma Beast di Gohan sia più potente dell’Ultra Istinto di Goku, ma il loro confronto ha scosso le fondamenta del mondo di Beerus e Whis.

Per quanto riguarda la serie televisiva di Super, bisogna incrociare le dita e sperare che il prossimo Genki Dama Festival possa fornire un suggerimento sui prossimi piani legati all’adattamento anime, che manca sul piccolo schermo da diversi anni ormai. Ricordiamo, infatti, che sia l’Arco di Moro che quello Granolah potrebbero potenzialmente dare vita a una lunga serie di episodi e per quanto riguardo il manga, tutti i fan sperano in un suo ritorno, attualmente in pausa dopo la tragica scomparsa di Akira Toriyama.