Dragon Ball Daima: l’ultimo progetto di Toriyama definito “trash” dall’ex editor

Dragon Ball ha segnato intere generazioni di fan e continua a farlo nonostante l’opera abbia fatto il suo debutto nel 1984 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. L’anno scorso, infatti, Goku e i Guerrieri Z sono tornati sul piccolo schermo con Dragon Ball Daima, il nuovo e, tragicamente, ultimo progetto firmato Akira Toriyama. Infatti l’amato mangaka è scomparso l’anno scorso, ma è riuscito a lavorare alla storia e al character design prima di supervisionare la produzione dell’anime.

In una recente intervista con la stazione radiofonica KosoKoso di Yubo e Mashirito, condivisa su YouTube, l’editor ha espresso il suo disappunto per non esserci una serie dedicata interamente a Vegeta. L’ex editor infatti sostiene che sarebbe meglio produrre una storia su Vegeta, considerando Dragon Ball Daima un anime spazzatura.

Nonostante si tratti dell’ultimo lavoro di Toriyama, Torishima non ha usato mezzi termini per esprimere il suo pensiero anche se si è già espresso in questo in precedenza, parlando altre serie. Riguardo il futuro di Dragon Ball, al momento non si conoscono ancora quali saranno i piani. Dopo la morte di Toriyama, il manga è andato in pausa per poi tornare con un solo capitolo speciale disegnato da Toyotaro, ma ad oggi non ci sono possibilità concrete per il ritorno di Goku.

Daima ha suscitato molta nostalgia tra i fan in quanto è stato possibile vedere Goku di nuovo in azione in un viaggio completamente nuovo. La storia è ambientata sei mesi dopo la Saga di Majin Bu e con una nuova minaccia rappresentata da Gomah, il nuovo Re del Regno dei Demoni e successore di Darbula.

Dopo aver rivissuto gli eventi legati agli scontri con Majin Bu, Gomah temeva di trovarsi ad avere a che fare con i Saiyan, così si reca sulla Terra per usare le Sfere del Drago e farli tornare bambini. Per ristabilire la normalità, Goku e gli altri si avventurano nel Regno dei Demoni, dove li attendono innumerevoli pericoli.

Una delle novità più importanti di Daima è il Super Saiyan 3 di Vegeta e il ritorno de Super Saiyan 4 di Goku disegnato da Toriyama in persona. Nonostante siano tanti gli elementi entusiasmanti legati a Daima, l’ex editor Kazuhiko Torishima ha affermato che “Dragon Ball Daima è un anime spazzatura“.