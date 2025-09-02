Lo storico editor di Toriyama ha un’idea sul prossimo Dragon Ball

In base a quanto riportato dallo speaker radiofonico Naz Chris, attraverso il proprio profilo ufficiale X/Twitter, lo storico editor del compianto Akira Toriyama, Kazuhiko Torishima, avrebbe un’idea ben precisa in mente se dovesse realizzare una nuova storia di Dragon Ball.

Con Dragon Ball Daima ormai alle spalle e la lunga attesa dietro la ripresa di Dragon Ball Super, gli appassionati sono al momento orfani di nuove storie. Ecco, dunque, che arriva Torishima a far sognare il mondo e a proporre, chiaramente in termini puramente idealistici, una nuova idea.

L’editor, difatti, ha dichiarato che dovesse produrre un manga o anime di Dragon Ball allora ricreerebbe una ricostruzione o uno spin-off dal punto di vista dei personaggi principali. In altre parole, l’editor proporrebbe storie focalizzate su Goku o dalla prospettiva di Bulma e così via.

Torishima, procede, non includerebbe il tema avventuroso della ricerca delle Sfere del Drago, non ripristinerebbe il viaggio del protagonista e nè farebbe tornare di nuovo Goku nella sua versione rimpicciolita. Torishima preferirebbe, dunque, creare un Dragon Ball dove al centro vige il combattimento, ovvero una manovra che già al tempo ha fatto in modo che la serie guadagnasse quella grande popolarità nota in tutto il mondo.

Il professionista, dunque, punterebbe a creare una storia cercando di accogliere tutte le iniziative narrative accolte nel momento in cui Dragon Ball è passato dall’essere un’opera d’avventura a quella di combattimento. Una scelta di immediatezza in termini di successo editoriale e accattivante per ammaliare i fan globali, tuttavia non va sottovalutato il viaggio e l’aspetto primordiale concepito da Toriyama, fortemente difeso dai fan storici.

Dragon Ball Daima è l’ultima interazione anime ispirata al grande franchise Dragon Ball realizzata per celebrare i 40 anni. L’opera, scritta e immaginata da Akira Toriyama in persona così come i design dei personaggi principali provengono dal suo pugno, è andata in onda settimanalmente da ottobre 2024 a febbraio 2025 e in Italia è disponibile per la visione su Crunchyroll, Netflix e Anime Generation (Prime Video):