Dragon Ball Super: Toyotaro apre al ritorno del manga?

Dalla tragica scomparsa di Akira Toriyama, i fan di Dragon Ball continuano a chiedersi quale sarà il futuro della serie. Per onorare il suo mentore, il mangaka Toyotaro ha dichiarato in passato di voler continuare a lavorare al manga di Dragon Ball Super. Più recentemente, Toyotaro ha partecipato al Japan Expo in Francia, cogliendo l’occasione per rivelare in quale modo intende portare avanti Dragon Ball Super in futuro senza Akira Toriyama. Il padre di Goku e dei Guerrieri Saiyan è chiaramente insostituibile, ma Toyotaro sta chiaramente lavorando per onorare il suo maestro e portare avanti la storia dei Guerrieri Z.

Durante il recente panel del Japan Expo, Toyotaro ha affermato che non sarebbe “impossibile” proseguire Dragon Ball Super senza Akira Toriyama. Toyotaro spiega che è stato lui ad inviare gli archi narrativi di Moro e Granolah Il Sopravvissuto al sensei per l’approvazione. Sebbene Akira gli fornisse appunti, come l’inserimento degli Heeter nella trama di Granolah, molti degli archi narrativi sono nati dallo stesso Toyotaro. Il mangaka chiedeva anche la consulenza di Toriyama per alcune parti delle trame.

L’ultima capitolo pubblicato di Dragon Ball Super è lo speciale che mostrava ai lettori come Goten e Trunks avessero deciso di diventare combattenti del crimine mascherati. La storia prequel era stata scritta da Toriyama prima della sua scomparsa, ambientata prima degli eventi di Super Hero e mostrava gli anni del liceo di Goten e Trunks.

Tra i tanti aspetti narrativi che potrebbero essere esplorati, il più ovvio è quello di Freezer e dalla sua trasformazione definitiva. “Black Freezer” è apparso per la prima volta alla fine dell’arco narrativo di Granolah, con il despota alieno che è riuscito a raggiungere questo potenziamento allenandosi in una Stanza dello Spirito e del Tempo Iperbolica. Trascorrendo l’equivalente di molti anni in questa realtà alternativa, Freezer è diventato l’essere più forte dell’universo, al punto da essere in grado di sconfiggere Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego in un colpo solo. Ora il villain più iconico della serie ha un livello di potenza ben superiore a quello dei Guerrieri Saiyan, i quali dovranno in qualche modo raggiungere il livello di Freezer per poter fronteggiare ogni eventuale pericolo.